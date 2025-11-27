Золото развернулось на пороге максимума за две недели: сколько сейчас стоит металл

Инвесторы ожидают решений ФРС США по процентной ставке.

Цены на золото в четверг, 27 ноября, пошли вниз. Накануне драгоценный металл достиг почти двухнедельного максимума в 4162,99 доллара.

По данным биржи Investing, по состоянию на 10:25 золото торговалось по 4194,10 доллара за унцию или 135,29 доллара за грамм.

Агентство Reuters пишет, что инвесторы взвешивали возможность снижения процентной ставки в США в декабре на фоне противоречивых сигналов от Федеральной резервной системы.

"Они стремятся зафиксировать прибыль (после роста в среду, 26 ноября)... ФРС не дает четких сигналов о своих дальнейших действиях, поэтому золото просто консолидируется", - сказал управляющий директор GoldSilver Central Брайан Лан.

Не приносящее дохода золото, как правило, демонстрирует хорошие результаты в условиях низких процентных ставок.

В то же время спотовые цены на серебро упали на 0,6% до 53,04 доллара за унцию, на платину выросли на 2,3% до 1624,75 доллара, а на палладий снизились на 0,3% до 1419,0 доллара.

20 октября металл достиг пика в 4381,52 доллара за унцию, после чего золото обвалилось. Среди факторов, которые повлекли за собой падение цены на золото, были перспектива торговых переговоров между Китаем и США, тревожные технические показатели и укрепление доллара.

При этом газета Financial Times писала, что непубличные закупки золота Китаем могут превышать официальные данные более чем в 10 раз, что провоцирует рекордный рост цен на драгоценный металл.

