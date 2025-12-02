Сезонный спрос со стороны производителей в Китае снизился

Медь отошла от рекордных максимумов. Этому способствовало ослабление спроса в Китае в преддверии зимы, что может помочь смягчить надвигающийся дефицит.

Издание Bloomberg пишет, что металл торговался на Лондонской бирже металлов по цене около 11 160 долларов за тонну, прервав двухдневную серию роста и опустившись примерно на 1,5% ниже исторического максимума, достигнутого на предыдущей сессии. Таким образом, 1кг меди стоит 11,16 доллара.

Сезонный спрос со стороны производителей в Китае, крупнейшем потребителе меди в мире, снизился. В результате для экспорта стало доступным больше количество китайского металла. Еще одним признаком замедления спроса на импортный металл стало падение премии Яншань, которую трейдеры платят за импорт меди в Китай, до самого низкого уровня с июля.

Медь, которая необходима для электрификации и энергетического перехода, в этом году выросла примерно на 27% на Лондонской бирже металлов. Трейдеры стремятся доставить больше металла в США, где цены остаются выше, чем в Лондоне, в ожидании того, что Вашингтон введет импортные пошлины.

На конференции по меди, которая прошла на прошлой неделе в Шанхае, также были отмечены признаки напряженности в сфере поставок, о чем свидетельствует резкий рост годовых премий на катоды. Китайские металлургические предприятия ведут сложные переговоры с горнодобывающими компаниями об условиях годовых поставок руды, поскольку после серии простоев на шахтах наблюдается дефицит сырья.

Смягчая некоторые опасения по поводу поставок, компания Ivanhoe Mines Ltd. 1 декабря объявила о запуске медеплавильного завода Kamoa-Kakula в Демократической Республике Конго, крупнейшего в Африке, с годовым объемом производства 500 000 тонн блесны.

Аналитики дали новые прогнозы по ценам на медь на 2026 год. Сбои в работе рудников усилили опасения по поводу дефицита и нехватки металла на рынке.

Медь подорожала почти на четверть в этом году, установив в октябре рекорд в 11 142 долларов за тонну, превысив пиковый уровень 2024 года.

