Активы Euroclear, которые "застряли" в России, составляют 17 миллиардов евро.

Европейский Союз пытается как можно скорее преодолеть возражения Бельгии против плана финансирования обороны Украины за счёт российских денег. Как пишет The Wall Street Journal, весной Украина может остаться без средств, и в ЕС рассматривают своё предложение о кредите как наилучший вариант, позволяющий Киеву продолжить закупки оружия.

В то же время бельгийские чиновники опасаются, что в случае политических или юридических проблем у страны могут возникнуть обязательства, потенциально эквивалентные трети её национального экономического объёма.

Спор между Бельгией и ЕС сводится к противоречивым оценкам правовых рисков, связанных с репарационным кредитом. Чиновники ЕС признают наличие рисков, но считают их низкими и контролируемыми, в то время как у бельгийских чиновников противоположное мнение.

Видео дня

В чем суть плана

План ЕС предполагает предоставление Украине кредита из денежных резервов, накопленных в Европейском центральном банке по мере наступления срока погашения российских активов в Euroclear. Украине потребуется вернуть эти деньги только в том случае, если Россия выплатит Киеву репарации после войны.

"В связи с этим Европейская комиссия предоставит Euroclear контракт, фактически являющийся векселем, обязуясь покрыть баланс Euroclear, если компании когда-либо придется вернуть долг России. Страны ЕС гарантируют наличие у комиссии ресурсов для возможного погашения долга. Euroclear, со своей стороны, потребуется рассчитаться с Россией только в случае снятия западных санкций с ее активов. До этого срока кредит для Украины может быть пролонгирован бессрочно и не считаться долгом Украины", - отмечается в статье.

Чего боится Бельгия

Для реализации плана ЕС бельгийские чиновники хотят получить гарантии от других стран ЕС о том, что Euroclear немедленно получит денежные средства в случае, если компания будет вынуждена вернуть активы России. Они опасаются, что это может произойти, если предложение комиссии будет признано незаконным или если США и Россия заключат мирное соглашение, которое обяжет Euroclear вернуть деньги.

При этом правительство Бельгии опасается, что Москва может официально конфисковать активы бельгийских компаний в России:

"Россия или её суды могут взять под контроль активы Euroclear, хранящиеся в этой стране, и подтолкнуть дружественные России страны к изъятию активов Euroclear в других странах. При этом лица, участвовавшие в переговорах, сообщили, что активы Euroclear в России составляют 17 миллиардов евро".

Де Вевер хочет расширить план ЕС, включив в него поддержку стран, не входящих в ЕС, включая, возможно, США, Великобританию и Японию.

В то же время ЕС рассматривает другие способы привлечения средств, например, согласие государств-членов на получение кредита для поддержки Украины. Но такой подход почти наверняка потребует согласия всех стран, включая Венгрию, которая отказалась предоставлять Украине новые кредиты ЕС.

"Альтернативы есть, но они гораздо менее привлекательны, поскольку обходятся дороже для всех", — заявил Николя Верон, старший научный сотрудник бельгийского аналитического центра Bruegel.

Финансирование Украины - альтернативные варианты

После отказа Бельгии поддержать предоставление репарационного кредита Киеву, Еврокомиссия предложила альтернативные пути помощи Украине в виде общего долга стран-участников ЕС и двусторонних грантов.

Однако эти альтернативные источники финансирования смогут обеспечить лишь небольшую часть от потребностей Украины на покрытие расходов, сообщает УНИАН экономист Олег Пендзин. По его мнению, ЕС будет использовать для привлечения средств все три источника. Окончательное решение по этому вопросу будет принято 18 декабря.

Вас также могут заинтересовать новости: