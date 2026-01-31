Прекращение выплат пенсий: министр рассказал, кто не получил деньги

Улютин уточнил, что пенсии не получили 337 тыс. человек, и назвал причины, по которым выплаты не поступили.

Информация о прекращении выплат для 1,3 млн пенсионеров не соответствует действительности, но части все же приостановлены выплаты пенсий.

Об этом сообщил в Facebook министр соцполитики, семьи и национального единства Денис Улютин. По его словам, по состоянию на 1 января пенсионные выплаты были приостановлены 337 тыс. пенсионеров, которые:

не прошли физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года;

не сообщили, что не получают пенсию от РФ.

"С начала 2026 года части из них пенсии возобновлены и выплачены уже в январе, а еще более 48 тыс. человек получат возобновленные пенсии в феврале. На данный момент без подтвержденной информации остаются пенсионные дела, в которых до сих пор указаны населенные пункты на временно оккупированной территории в качестве адресов получения выплат, или которые выехали с временно оккупированных территорий и не сообщили о неполучении выплат", - подчеркнул министр.

Он подчеркнул, что внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые перевели пенсию на подконтрольную Украине территорию, не обязаны проходить идентификацию, но должны сообщить о неполучении выплат от РФ.

Улютин также рассказал, как возобновить выплаты:

онлайн с помощью Дія.Підпису (веб-портал или приложение Пенсионного фонда Украины (ПФУ);

через видеоидентификацию;

лично в любом сервисном центре ПФУ или в уполномоченном банке;

из-за границы отправить удостоверение о том, что вы живы.

Также он рассказал, как сообщить о неполучении выплат от РФ:

в кабинете на веб-портале ПФУ;

во время видеоидентификации;

в отделении ПФУ;

почтовым переводом документов, если пенсионер находится за границей.

Проблема пенсий в Украине

Как сообщал УНИАН, 30 января омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что многие пенсионеры из числа ВПЛ, которых на учете более 1,3 млн, остались без пенсий в январе. Он сообщил о многочисленных обращениях о прекращении выплаты пенсий органами ПФУ из-за отсутствия идентификации.

По его словам, для того чтобы получить пенсию, нужно было пройти процедуру подтверждения факта, что они не получают пенсию от РФ, но многие пенсионеры не разбираются в смартфонах и не могут сделать и поставить электронную подпись.

