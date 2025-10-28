С начала года средняя зарплата для расчета пенсии увеличилась почти на 2530 гривень.

В Украине за сентябрь 2025 года средний доход, который учитывается для исчисления пенсии, снова на пути к максимальным отметкам. Этот показатель немного превысил 21 190 гривень, хотя еще в августе он был на уровне 19813,71 грн.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

"27 октября 2025 утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии, за сентябрь 2025 года. Он составляет 21190 гривень 31 копейку", - говорится в сообщении ПФУ.

Видео дня

Отмечается, что с начала года средняя зарплата для расчета пенсии увеличилась почти на 2530 гривень, а самый высокий показатель этого года зафиксирован в июне - 22 336,81 грн.

Пенсии в Украине - последние новости

В Пенсионном фонде сообщили, что средняя пенсия в Украине за год выросла на 10% или 584,9 гривни. По состоянию на 1 октября выплата составляет 6436,8 грн. При этоим насчитывается 10,2 млн пенсионеров, а более трети (35,3%) из них получают менее 4 тысяч гривень в месяц.

В то же время, по данным "Опендатабот", средняя пенсия в Украине сейчас составляет 6 436 гривень или же 133 евро (курс на момент публикации материала).

Вас также могут заинтересовать новости: