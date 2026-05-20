В ЕС шагнули к предоставлению Украине €90 миллиардов: когда поступит первый транш

Верховная Рада должна ратифицировать меморандум в кратчайшие сроки.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил о подписании меморандума о предоставлении Украине кредита на 90 миллиардов евро. Первый транш Европейский Союз выплатит уже в июне, сообщил политик в соцсети X.

"Подписав меморандум о взаимопонимании по предоставлению Украине макрофинансовой помощи в виде займа, мы готовимся осуществить первый платеж в июне. Эта поддержка и связанные с ней реформы укрепят экономику, будут способствовать росту государственных доходов, а также борьбе с коррупцией", – отметил он, добавив, что теперь украинский парламент должен утвердить эти реформы.

В комментарии"Укринформу" еврокомиссар рассказал, что Верховная Рада должна ратифицировать документ как можно скорее, желательно в начале следующей недели.

Он пояснил, что меморандум определяет условия, которые Украина должна выполнить для получения средств, включая реформы "с сильным фискальным фокусом": мобилизацию внутренних доходов, эффективность государственных расходов и системы управления государственными финансами. По словам Домбровскиса, эти условия были согласованы с Международным валютным фондом.

23 апреля Совет Евросоюза принял последний ключевой законодательный акт, необходимый для утверждения двухлетнего кредита для Украины общим объемом 90 млрд евро.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявлял, что для получения следующих пакетов финансирования в рамках кредитной программы ЕС на 90 млрд евро Украина должна провести налоговую реформу.

Европейский Союз свяжет выделение части помощи Украине в размере 90 миллиардов евро с введением непопулярных налоговых изменений, которых ранее требовал Международный валютный фонд.

