В Евросоюзе одобрили выделение 2,8 млрд евро для Украины

Украина осуществила ряд мер, необходимых для получения средств в рамках финансового инструмента Ukraine Facility.

Совет Европейского Союза одобрил выплату Украине почти 2,8 млрд евро. Речь идет об утверждении седьмого транша в рамках программы финансовой поддержки Ukraine Facility.

Как говорится в сообщении Совета ЕС, Украина должна получить эту выплату, поскольку успешно выполнила одиннадцать из двадцати шагов, необходимых для выплаты седьмого транша.

Это также отражает завершение реализации Украиной ряда ранее нерешенных шагов. Ряд шагов был выполнен быстрее, чем это требовалось в рамках "Плана Украины".

"Согласно новой методологии, одобренной Европейской комиссией, Украина впервые получит компенсацию за такое досрочное завершение", – отмечается в сообщении.

Выплаты в рамках программы Ukraine Facility привязаны к "Плану Украины". В этом плане определена стратегия Украины по восстановлению, реконструкции и модернизации, наряду с временными рамками для внедрения реформ, согласованными с целями вступления в Евросоюз в течение следующих лет.

Седьмая выплата следует за предыдущей шестой выплатой в размере 2,3 млрд евро, которую Украина получила в декабре 2025 года.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, 11 декабря 2025 года Совет ЕС принял решение о выплате Украине 2,3 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility

Этот транш стал шестым в рамках действующей программы. Деньги нужны для обеспечения финансовой устойчивости Украины во время полномасштабного вторжения российского агрессора.

