Средства со счета женщины списывали на основании скрытых комиссий

Государственный банк "Ощадбанк" вляпался в скандал из-за скрытого списания денег с карты клиента. Клиентка лишилась всех сбережений на карте.

Об этом идет речь в отзыве одного из клиентов финучреждения на сайте Минфин.

По словам женщины, она с 2018 года хранила на карте 1477 гривен на пенсионной сберкнижке. В начале ноября выяснилось, что на карте осталось 106 гривен.

В банке сообщили, что деньги со счета списывали, потому что женщина не пользовалась счетом. В связи с этим до 2021 года каждый месяц с карты списывали 60 гривен, а после тариф повысили до 100 гривен.

Читайте также"Ребенок нащелкал": клиентка популярного в Украине банка лишилась почти 13 тысяч гривен"Получается, банк три года пользовался моими деньгами, и при этом еще и забрал их у меня", – возмутилась клиентка.

В Ощадбанке заявили, что комиссия за обслуживание неактивного счета предусмотрена тарифами банка, "определяющими условия взаимодействия между клиентом и банком". Женщине посоветовали ознакомиться с тарифами, "на основе которых обслуживается счет".

Жалобы на "ПриватБанк"

Ранее клиентка "ПриватБанка" из города Коростень Житомирской области пожаловалась, что финучреждение расторгло с ней договор без объяснения причины.

В другом случае клиент "ПриватБанка" остался недоволен банком после того, как был атакован коллекторами из-за "долга" в 69 гривен.

Еще один посетитель отделения "ПриватБанка" заявил о мошенничестве его сотрудницы.

"ПриватБанк" обвинили в сокрытии особенностей некоторых операций с картами. А еще один клиент пожаловался, что деньги не "дошли" до счета при пополнении через терминал ПриватБанка.

Автор: Анастасия Горбачева