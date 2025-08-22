Богдан Фролов

Сообщается, что это чуть ли не самая грозная ракета Украины.

Пока союзники Украины ломают головы над тем, как предоставить ей гарантии безопасности, Киев идёт своим путём сдерживания России — новой крылатой ракетой Flamingo FP-5, способной поразить всю европейскую территорию РФ, неся огромную боеголовку весом более тонны.

Она разработана украинской компанией Fire Point Defense. "Мы не хотели афишировать эту разработку, но, похоже, пришло время. Flamingo — это дальнобойная крылатая ракета, которая может нести боеголовку весом 1150 кг и пролететь в Россию до 3000 километров", — сказала Politico гендиректор и техдиректор компании Ирина Терех.

По ее словам, они разработали ракету довольно быстро. От идеи до первых успешных испытаний на поле боя прошло меньше девяти месяцев. И хоть точную скорость назвать она не смогла, Терех подчеркнула, что "Фламинго" быстрее остальных наших ракет.

Почему "Фламинго" была розовой в начале

Необычное название и оригинальный цвет ракеты — ярко-розовый носовой конус, где размещается боеголовка — были внутренней шуткой компании о незаметной роли женщин в "традиционно мужском мире оружия и войны".

"Наши первые ракеты были розовыми; они прошли все тесты в этом цвете, но потом пришлось менять из-за требований военной маскировки. Но женщина, отвечающая за производство, до сих пор на своём месте. Женский почерк в ракетах", — отметила Терех.

Сообщается, что "Фламинго" может создать немало проблем для "мачо Путина".

"Я бы сказала, что здесь момент настоящей "большой энергии". Для ракеты, которая может пролететь 3000 километров, не нужен страшный эпитет. Главное, чтобы она была эффективной", — заявила гендиректор компании.

Россия же всеми силами пытается подорвать технический авторитет Украины, заявляя, что "Фламинго" якобы основана на британской разработке. Чем успешнее была миссия с использованием этого вооружения, тем больше Россия пыталась заглушить любую информацию о нем".

СМИ сообщает, что ракета движется к серийному производству. Уже к этому месяцу выпущено 211 ракет.

Удар по России там, где больно

Опубликованные ранее видео запуска показывают, как ракета с фиксированным крылом вылетает с платформы, оставляя хвост из жёлтого огня. И хотя российская ПВО способна сбивать такие цели, Украина умеет проводить сложные операции с наложением ройных атак дронов и ракет, чтобы перегрузить оборону противника.

Если ракеты прорвутся и достигнут объектов в тылу России, "Фламинго" представляет смертельную угрозу, говорится в материале.

Дроны несут лишь небольшие боеприпасы, что затрудняет окончательное поражение объектов вроде НПЗ, электростанций, логистических узлов и военных аэродромов. Тяжёлое оружие имеет гораздо больший эффект.

"Всё, что могу сказать, это то, что успех Flamingo значителен. Мы всё ещё изучаем её максимальные возможности", — сказала Терех, отметив, что существующие дроны компании "частично ответственны за закрытие аэропортов и рост цен на бензин в России".

Если "Фламинго" перейдёт в полномасштабное производство, это может резко изменить баланс сил между Киевом и Москвой. "Если они [Украина] смогут развернуть 3000–5000 таких (и аналогичных) ракет, готовых в течение 24–48 часов уничтожить более 25% экономического потенциала России, дальнейшая агрессия станет невозможной", — написал Фабиан Хоффман, эксперт по ракетам из Университета Осло.

