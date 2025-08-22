Курс гривни к евро установлен на уровне 47,91 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 25 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,28 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабилась на 6 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 47,91 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 7 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,33/41,36 грн/долл., а евро - 47,97/47,99 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 22 августа подешевел на 5 копеек - до 41,55 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках можно по среднему курсу 41,03 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне снизился на 7 копеек и составлял 48,48 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,78 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу снизился на 10 копеек и составлял 41,40 гривни за доллар, а курс евро подешевел также на 10 копеек и составлял 48,35 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,80 гривни, а евро - по курсу 47,35 гривни за единицу иностранной валюты.

