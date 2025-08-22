Сейчас ежедневно продолжаются переговоры по конкретному наполнению гарантий безопасности для Украины на уровне советников по вопросам безопасности, военных и дипломатов всех команд.

В настоящее время идет работа над определением гарантий безопасности для Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Он отметил, что они сейчас работают над надежными гарантиями безопасности для Украины. "Эти надежные гарантии безопасности будут играть важнейшую роль. Поэтому мы сейчас работаем над их определением. Поэтому, как только наступит время тебе, дорогой Владимир, начинать эти двусторонние переговоры, ты будешь знать, что с тобой сила друзей Украины, которая обеспечит соблюдение Россией заключенного соглашения, каким бы оно ни было, и что Россия никогда снова не посягнет ни на один квадратный километр украинской земли", - сказал генсек НАТО.

В то же время Зеленский отметил, что общался с Рютте, в частности о вопросах безопасности для завершения войны. "Первое - это гарантии безопасности. Мы достигли вместе со всеми нашими партнерами важного взаимопонимания с Соединенными Штатами Америки. Соединенные Штаты готовы быть частью гарантий безопасности для Украины. И это впервые мы достигли именно такой готовности", - отметил он.

По словам президента, сейчас фактически ежедневно продолжаются переговоры по конкретному наполнению гарантий безопасности для Украины на уровне советников по вопросам безопасности, наших военных и дипломатов всех команд.

"Общей целью является именно то, как это формулируется. И это в диалоге, и это с партнерами. И это должны быть гарантии "article 5 like". То есть как 5-я статья Договора о НАТО. И это реально действенные гарантии безопасности", - сказал Зеленский.

Он добавил, что именно на такой результат мы должны выйти, чтобы "была абсолютно четкая архитектура, какие страны помогают нам на земле, которые работают для безопасности нашего неба, которые гарантируют безопасность на море, помогают Украине". Кроме того, это вопрос финансирования нашей армии.

"Второе - это оружие для воинов Украины. Сейчас уже работает программа PURL... Программа, которая позволяет покупать американское оружие за средства партнеров. В этой программе уже $1,5 млрд наших европейских партнеров. Вскоре присоединяются новые участники", - отметил глава государства.

Зеленский также отметил, что важно, чтобы каждый месяц добавил программе финансов и действенности. В среднем это миллиард долларов в месяц.

Кроме того, критически важно, чтобы было достаточно финансирования для наших программ внутреннего производства украинских дронов. "В ближайшее время нам надо закрыть дефицит... Это чуть больше, чем $6 млрд. Но мы очень рассчитываем на эту поддержку от партнеров", - сказал он.

Отвечая на вопрос о гарантиях безопасности и почему нельзя развернуть войска непосредственно на земле, Рютте отметил, что "эти обсуждения сейчас ведутся на разных уровнях":

"Работают вместе советники по безопасности, работают вместе советники по безопасности, работают вместе министерства и наши команды. И мы сейчас думаем об этом... Пока рано говорить о том, какими будут результаты. Мы не хотим повторения Будапештского меморандума или Минских соглашений", - сказал он и подчеркнул, что гарантии должны быть действенными.

Рютте также отметил, что кроме усиления ВСУ, НАТО также предоставляет свои гарантии.

На вопрос, будут ли "article 5 like" гарантии эффективными без отправки контингента, Зеленский отметил, что не знает, сколько именно стран смогут предоставить нам гарантии безопасности.

"Пока рано говорить, кто может дать своих военных, кто разведку, кто присутствует в море, кто в небе, а кто готов финансировать", - сказал он.

По словам Зеленского, Турция заявила, что они хотят "быть частью гарантий безопасности для Украины в части моря".

"Мы профессиональные, мы знаем, как помочь в Черном море, мы будем смотреть именно на это. Присутствие наше там будет полным". Поэтому пока рано говорить обо всех странах. Инфраструктура будет написана, выписана, а потом мы будем понимать, кто, чем и как может помочь", - пояснил он.

Гарантии безопасности для Украины

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что после заключения мирного соглашения Украина может получить гарантии безопасности от разных стран, не только от НАТО.

Он подчеркнул, что любое суверенное государство в мире имеет право заключать союзы безопасности с другими странами, и Украина не является исключением.

