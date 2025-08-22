Об этих ударах президента США проинформировал венгерский премьер Виктор Орбан.

Президент США Дональд Трамп "очень разозлился", узнав, что украинские дроны повредили российский нефтепровод, который поставляет нефть в Венгрию.

Так, венгерский премьер-министр Виктор Орбан, который имеет хорошие отношения и с Трампом, и с Путиным, написал президенту США письмо, в котором пожаловался на украинские атаки по нефтепроводу "Дружба".

"Перед исторической встречей между президентом Трампом и Путиным в Аляске, Украина осуществила удары дронами по нефтепроводу "Дружба" в России. Этот нефтепровод обеспечивает Венгрию и Словакию - две страны, которые не имеют других способов импорта сырой нефти. Венгрия поддерживает Украину электроэнергией и бензином, а в ответ они бомбардируют нефтепровод, обеспечивающий нас. Очень недружественный шаг!" - говорилось в тексте письма, которое обнародовала правящая в Венгрии партия "Фидес".

На обнародованной фотокопии письма видно также рукописный ответ, написанный, очевидно, Дональдом Трампом.

"Виктор, мне не нравится это слышать. Я очень зол из-за этого. Расскажи Словакии. Ты мой большой друг", - написал Трамп.

Как пишет издание Politico, Венгрия и Словакия пожаловались на удары по "Дружбе" не только Трампу, но и руководству европейского союза.

Удары по "Дружбе"

Как писал УНИАН, 13 августа Генштаб ВСУ сообщил, что украинские дроны-камикадзе атаковали перекачивающую станцию нефтепровода "Дружба" в Брянской области. В частности сообщалось о масштабном пожаре в районе здания подпорной насосной станции и взрывах в районе резервуарного парка и участка размещения магистральных и подпорных насосов.

Позже осинтеры подтвердили по спутниковым снимкам уничтожение двух насосных станций.

18 августа командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди сообщил, что украинские дроны нанесли удар по другой важной насосной станции на этом же нефтепроводе.

А 21 августа подчиненные "Мадьяра" нанесли повторный удар по первой насосной станции, которую вывели из строя 13 августа и которую россияне успели восстановить.

