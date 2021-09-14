Представитель банка пообещал разобраться в сложившейся ситуации.

Клиентка "ПриватБанка" из города Коростень Житомирской области пожаловалась, что финучреждение расторгнуло с ней договор без объяснения причины.

Об этом идет речь в ее комментарии на сайте "Минфин".

Женщина рассказала, что обслуживается в указанном банке в течение пяти лет, до последнего инцидента считала его одним из лучших.

"В воскресенье у меня банкомат забрал карту, причем, как оказалось, моя была третья по счету, на экране не показывало, что банкомат не рабочий. А в понедельник придя в банк, для переоформления новой карты, у работника банка не получилось мне ее выдать, они же связали меня с горячей линией, где мне сказали, что "банк расторгнул со мной договор, без объяснения причины", - пишет она.

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По ее словам, никаких долговых обязательств перед банком она не имела.

"Очень обидно по этому поводу", - подытожила клиентка.

Сотрудники "ПриватБанка" отреагировали на комментарий женщины, сообщив, что уже разбираются в ситуации.

"Уже занимаемся вашим вопросом. По результатам дополнительно позвоним вам", - написал представитель банка.

Как ранее сообщал УНИАН, "ПриватБанк" выставит на продажу портфель безнадежных карточных кредитов украинцев общей суммой более 700 миллионов гривень.

Автор: Юрий Годован