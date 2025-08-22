Продюсер поделился деталями своего участия в интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?".

Известный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк вспомнил времена своего участия в интеллектуальном шоу "Что? Где? Когда?", съемки которого проходили в России. Как выяснилось, он неоднократно становился жертвой травли и оскорблений.

В интервью для проекта "Балючі теми" Кондратюк рассказал, что его путь к популярной интеллектуальной игре начался совершенно неожиданно. Еще во время студенчества будущий телеведущий был активным участником университетской жизни и даже руководил творческой студией. Именно тогда преподавательница предложила ему организовать культурный вечер для гостей из Москвы. Это событие стало переломным, ведь после выступления Кондратюка и его товарищей пригласили к съемкам телепроекта в Россию.

"Мы провели вечер, нас встречает Вера Павловна и говорит: "Такие довольные эти знатоки были". Позвонили из телеклуба и пригласили нас на съемку. Мы поехали в Москву", - вспомнил Игорь Васильевич.

Позже Кондратюка пригласили непосредственно на отбор в шоу "Что? Где? Когда?", который он успешно прошел. Однако по словам продюсера сам процесс съемок не был таким увлекательным, ведь участники из России постоянно его унижали за то, что он был родом из украинского села.

"Я приезжаю на отбор. В первый день была где-то сотня людей. Потом говорят, что после сегодняшнего дня остаются такие-то люди. Назвали фамилии, мою тоже. На следующий день прихожу в курилку, и мне говорят: "Кондратюк, так ты же блатной". Я такой: "Почему это?". А они: "Ты что, не обратил внимание, село, что ты единственный не из Москвы. Мы из разных городов, но все учимся или живем в Москве. В чем твой блат?" - поделился Игорь Кондратюк.

Из-за подобной травли он и сам начал задумываться над тем, что случайно попал на это шоу.

Недавно Кондратюк заявил о возвращении легендарного развлекательного шоу "Караоке на Майдане", которое он в свое время вел.

