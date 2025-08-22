Бернштейн описал случаи, когда к этим советам действительно стоит прислушаться.

Отношения - это вещь сложная, многогранная и глубоко личная. Люди часто обращаются к другим за советами, однако чувствуют себя шокированными, когда близкие советуют разойтись с парнтером.

Хотя намерения окружающих могут быть добрыми, их советы следует воспринимать осторожно, пишет в колонке для Psychology Today Джефри Бернштейн - доктор психологии, автор семи книг, в частности "10 дней до менее дерзкого ребенка". Он поделился советами, которые могут помочь в такой ситуации:

Думайте, чем делиться с другими

Прежде всего, стоит задуматься, сколько информации об отношениях вы раскрываете другим. Когда вы делитесь взлётами и падениями, то приглашаете других в самые интимные сферы своей жизни.

Видео дня

Например, Мия часто жалуется подруге Лизе на забывчивость Элана, которая иногда ее раздражает. Лиза видит только негатив и советует расстаться, не зная о тех теплых моментах, когда Элан готовит завтрак в постель или первым извиняется после спора. Поэтому советы основываются на неполной картине.

Учитывайте источник советов

Ещё один важный момент - придерживаются ли сами советчики тех стандартов, о которых говорят. Часто люди советуют то, чего сами не делают. Например, друзья Джейка постоянно советуют ему расстаться с его девушкой из-за ссоры, но при этом сами имеют проблемы в своих отношениях. Советы таких людей могут быть искажены их страхами, нерешенными вопросами или личными разочарованиями.

Разные языки любви

Каждая пара уникальна, и то, что работает для одних, может не подходить другим. Например, Аманда любит вербальные проявления любви, а Том показывает чувства через действия. Сестра Аманды видит только слова и считает, что Том ее не ценит. Но Аманда знает: его любовь проявляется в ежедневных заботах и внимании. Разные способы выражения чувств не означают, что отношения обречены.

Нет универсальных решений

Легко судить со стороны, но внешние оценки редко учитывают всю картину отношений. Советы окружающих могут быть полезными, если они согласуются с вашими ценностями и опытом, но не стоит слепо следовать чужим примерам.

Когда советы важны

Есть случаи, когда советы других жизненно необходимы - если в отношениях присутствует эмоциональное или физическое насилие. В таких ситуациях слушать других важно для вашей безопасности и здоровья. В случае насилия следует обращаться к специалистам и не бояться ставить собственную безопасность на первое место.

Поэтому, когда окружение советует расстаться, слушайте, но не поддавайтесь на эмоциональные воздействия. Выбор остаться или уйти должен базироваться на полном понимании ваших отношений, а не только на чужих мыслях.

Напомним, ранее психолог Виталий Сторчеусов перечислил четыре простых признака, которые указывают на то, что отношения стали токсичными и их лучше прекратить.

Вас также могут заинтересовать новости: