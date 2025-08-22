Для прохождения теста нужно выбрать одну из двух планет.

Психологический тест - это один из способов самопознания. Он как ключ позволяет проникнуть в глубины подсознательного и достать оттуда важную информацию.

Чтоб пройти психологический тест по картинкам, взгляните на две планеты - Уран и Юпитер. Выбрать нужно ту, которая вызывает у вас подсознательный дискомфорт и отторжение. Это позволит выявить, чего вы боитесь.

Подключите свои интуицию, чтоб она направила к нужному ответу. Можно сделать несколько глубоких и успокаивающих вдохов - это поможет более спокойно и осознанно подойти к выбору.

Психологический тест на характер - результаты

Это очень простой визуальный тест, в котором всего два варианта, но важно не менять свой выбор.

Уран

В астрологии эта планета символизирует свободу, революционные настроения, неожиданные события и оригинальность. Уран связывают с радикальными изменениями, оригинальностью в действиях и мыслях.

Тот, кто выбрал эту планету, вероятно боится перемен, инноваций и прогресса. Вам необходимо, чтоб жизнь была стабильной и спокойной.

Стоит избавиться от мыслей, что любые перемены будут обязательно плохими. Если вы сможете взять их под свой контроль, они способствуют улучшению вашей жизни и даже помогут в саморазвитии.

Юпитер

Эта планета символизирует духовный рост, процветание и удачу. Ее связывают с моральностью, мудростью, расширением горизонтов и оптимизмом. Люди под покровительством Юпитера достигают благополучия, успеха и часто обладают философским складом ума.

Вас пугают вещи, на которые вы не можете влиять и контролировать. Вы опасаетесь религий, ведь они пытаются вас убедить в существовании чего-то, что выходит за рамки вашего понимания.

Нужно задуматься, действительно ли опасно опираться на что-то в своей жизни. Честно ответьте себе, какие плохие последствия могут быть у того, чтоб взглянуть на мир под другим углом.

В то же время не стоит принимать этот тест на личность слишком серьезно, ведь он создан для развлечения и не заменяет психолога.

