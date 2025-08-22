Самую высокую зарплату предлагают водителям, а наименьшую - уборщицам.

По состоянию на июль 2025 года в нынешнем топе вакансий, на которые чаще всего откликаются украинцы, появились позиции упаковщика и бариста. Об этом сообщает пресс-служба OLX Работа.

Отмечается, что самую высокую зарплату предлагают водителям - 33 000 грн, а наименьшую - уборщицам (12 375 грн).

Перечень самых популярных категорий и уровень медианных зарплат в 2025 году:

разнорабочий - 22 500 грн;

производство/рабочие специальности - 24 000 грн;

водитель - 33 000 грн;

продавец - 20 000 грн;

упаковщик - 20 000 грн;

начало карьеры/студенты - 20 000 грн;

грузчик - 21 500 грн;

бариста - 18 250 грн;

уборщица - 12 375 грн;

охранник - 15 250 грн.

Аналитики отмечают, что за последние пять лет в топе вакансий, которые получают больше всего откликов, стабильно попадают рабочие специальности: разнорабочий, водитель, грузчик, уборщица. Это профессии, которые часто не требуют специального образования или значительного опыта, но остаются востребованными независимо от изменений на рынке.

Кроме того, наблюдается, что популярность строительных специальностей заметно снизилась. Если в 2021 году они входили в топ, то уже с 2022 года исчезли из рейтинга. Так же постепенно потеряли позиции гостинично-ресторанный бизнес и туризм, которые ненадолго появились в списках, но быстро выпали из лидеров.

Зарплаты в Украине - последние новости

По состоянию на август в Украине зафиксировано более 35 тысяч долгов по заработной плате работникам. Это на 11% больше, чем в конце 2021 года. В целом почти две тысячи компаний задолжали своим работникам зарплату.

Также существенным является разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами, который достигает почти 19%, а иногда эта разница достигает - 25%. По словам HR-эксперта Татьяны Пашкиной, причинами могут быть невозможность выполнять больший объем работы из-за загруженности домашними делами, низкая оплата "женских" профессий и отсутствие действенных программ для преодоления гендерного неравенства.

