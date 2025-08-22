Ранее певица не была в восторге от бойфрендов Маши.

Известная украинская певица Оля Полякова впервые рассказала, как относится к мужу своей старшей дочки Маши. В частности артистка ответила, отличается ли ее новоиспеченный зять от предыдущих бойфрендов девушки.

В комментарии радио MAXIMUM Полякова призналась, что полностью довольна выбором Маши, которая в свои 20 лет вышла замуж за иностранца. Звездная мама добавила, что раньше избранники дочки ей не нравились, но на этот раз все иначе.

"Да, не нравились парни дочери. Раньше все парни были какие-то никакие. Но сейчас у нее такой классный парень. Ой, он уже муж", - заявила артистка.

Напомним, что 20-летняя Маша Полякова сообщила о своем замужестве месяц назад. Ее избранником стал американец Иден Пассарелли. До росписи пара встречалась в течение полугода после чего парень решил сделать романтическое предложение на яхте.

Стоит отметить, что традиционной свадьбы у молодоженов еще не было. Они ограничились официальной росписью. Празднование новоиспеченные супруги перенесли на следующий год.

После того, как Мария вышла замуж, начали распространяться слухи о ее беременности. На что отреагировала и сама Оля Полякова, поделившись, готова ли уже стать бабушкой.

