В православный праздник сегодня тех, кто хорошо работает, ждет удача.

23 августа по новому церковному календарю в православной церкви чтят память мученика Луппа Салоникийского, ревностного служителя Христова. День окружен приметами и традициями, связанными с окончанием лета и началом осени. Рассказываем, какие обычаи соблюдали наши предки, чего нельзя делать 23 августа, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю.

Что за праздник сегодня церковный в Украине

23 августа (по старому стилю это дата 5 сентября) православная церковь вспоминает мученика Луппа Салоникийского, или Солунского, который пострадал за христианскую веру во времена императора Максимиана.

Лупп жил в греческом городе Фессалоники в III-IV веках и был слугой великомученика Димитрия Солунского. Когда тот погиб, Лупп сохранил тунику и перстень своего господина. По преданию, через них Господь явил множество чудес, а также с их помощью Лупп разрушил идолов в языческом капище. За это он подвергся преследованиям - по приказу императора Луппа схватили и приговорили к смерти. Перед самой казнью Лупп вознес молитву о крещении, и случилось чудо: с неба пошел дождь. После этого святой погиб.

Видео дня

Какой православный праздник сегодня по новому стилю еще:

почитают священномученика Иринея, епископа Лионского;

преподобных Евтихия, игумена, и Флорентия;

святителя Калиника, патриарха Константинопольского.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник в Украине по старому стилю - 23 августа почитают мученика Лаврентия и других.

О чем просят в молитвах, что можно и что нельзя делать сегодня

К святому Луппу обращаются с молитвами об исцелении тяжелых недугов, просят укрепить веру, дать уверенности перед крещением.

В народе день получил название Лупп Брусничник - к этому времени поспевает брусника, которую очень ценят за ее лечебные свойства. Собранные ягоды используют в варенье, компотах, начинках для пирогов и блинов, а брусничный сок и листья - как лечебное средство при простуде.

День 23 августа считается благоприятным для работы в огороде и готовки. Хорошо в этот день жениться: говорят, союзы, созданные на Лупа, будут крепкими.

Церковь в день памяти святого Луппа, как и в другой день, не одобряет злость, ругань, а также сплетни, зависть, жадность. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся, мстить, а также отчаиваться.

Согласно народным приметам сегодня не стоит одалживать деньги или вещи - вместе с ними можно потерять удачу и покой. Также запрещено пользоваться колюще-режущими предметами - высок риск травм. Не следует начинать новые дела, строить планы на будущее, менять работу.

Лениться сегодня нельзя - тех, кто хорошо работает, ждет удача. Но вместе с тем под запретом уборка в доме, подметать и мыть пол в этот день - к житейским трудностям, вместе с сором можно вымести достаток и здоровье.

Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы 23 августа

По погоде этого дня судят о том, как скоро наступит зима и какой будет погода в ближайшее время:

брусника созрела - пришла пора убирать овес;

журавли летят на юг - зима будет ранней;

туман вечером - к хорошей погоде.

Иногда в ночь на Лупа Брусничника бывают первые заморозки, но если их нет, то погода будет теплой до конца месяца.

Вас также могут заинтересовать новости: