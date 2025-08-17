Трем знакам Зодиака стоит быть осторожными в этот период.

Новолуние в последний месяц лета поможет разложить все по полочкам и подготовиться к новому сезону. Астролог Ольга Ходарева рассказала нам, когда в августе новолуние, что оно принесет знакам Зодиака и чем можно заниматься в этот период.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Когда новолуние в августе и в чем его особенность

Как рассказала астролог, новолуние в августе произойдет 23 числа в 9:06 по киевскому времени. Оно будет в знаке Девы, и тенденцию этого астрологического события мы будем ощущать за три дня до него и за три дня после.

По ее словам, знак Девы в астрологии связан с порядком, системой, детализацией и в целом практическими аспектами нашей жизни. Это новолуние будет иметь такие ключевые тенденции. Для многих станут актуальными вопросы организации и систематизации быта, возникнет желание все "разложить по полочкам" на работе, дома и даже в мыслях.

"Новолуние в знаке Девы будет актуализировать темы, связанные с рутиной, - с нашим режимом дня, питания, работы. Многие могут пересматривать режим дня и своей нагрузки, для многих будут актуальны вопросы подготовки каких-то процессов для новой работы, учебы. И еще знак Девы всегда внимателен к мелочам. Он всегда хочет все сделать наилучшим образом, идеализирует. Это знак педантов, поэтому могут быть даже какие-то перегибы из-за стремления довести все до идеала, и это может "тормозить" начинания", - поделилась Ольга Ходарева.

Точка новолуния, говорит астролог, будет делать напряженный аспект к планете Уран. И это дает оттенок того, что запланированные вещи, намеченные дела, договоренности могут очень резко меняться, и к этому нужно быть готовыми. То есть возможно изменение планов.

По ее мнению, в целом еще Уран требует каких-то обновлений, он подталкивает к отказу от устаревших методов, поэтому упорядочение режима, работы, деятельности, отношений, быта, желательно как-то модернизировать. Уран может вносить в нашу жизнь озарение. Большое количество людей в дни новолуния может внезапно решить сменить работу или стиль жизни.

Ольга Ходарева раскрыла, с чем могут столкнуться знаки Зодиака. Некоторым из них стоит подготовиться к негативным событиям.

"Сильнее всего в позитивном ключе почувствуют новолуние и озарение Девы, Козероги и Тельцы, а также Раки и Скорпионы. Больше напряжения, изменение планов, неожиданные ситуации со знаком минус могут сыграть в жизни представителей знака Рыбы, Стрельцы и Близнецы", - сказала астролог.

Что благоприятно делать в новолуние

Мы узнали, можно ли делать уборку в новолуние и чем вообще стоит заниматься в этот период.

"Знак Девы - это земная стихия, он в астрологии связан со сбором урожая. Поэтому на огороде можно заниматься теми делами, которые могут быть связаны со сбором урожая. Можно заниматься подготовкой почвы к новому севу. Еще Дева связана с оздоровлением, поэтому можно заниматься сбором лекарственных трав", - отметила Ольга Ходарева.

По ее словам, не нужно ссориться из-за мелочей, критиковать других, не стоит перегружать себя рабочими и бытовыми делами, следует адекватно рассчитать свои силы. А также не делать рискованные финансовые инвестиции.

УНИАН разобрался, какие есть приметы, связанные с этой особенной фазой луны.

Новолуние - приметы

В народе накопилось много разных суеверий и убеждений касательно этого периода. Люди верили, что луна принесет обновление и перезапуск. Вот несколько примет из тех, что дошли до наших дней.

Начинать новое дело в новолуние - к быстрому росту и успеху, будь то хобби, учеба или бизнес.

Не стоит занимать деньги - будут "утекать" весь месяц.

Стрижка волос в новолуние даст быстрый рост и укрепление волос.

Уборка дома в новолуние помогает "вынести" старое и привлечь обновление.

Держать в руках деньги при первом взгляде на молодой месяц - к достатку.

Потрясти кошелек в руках под луной - к деньгам.

