Вот уже 6 лет он открыто критикует Трампа, особенно в отношении его подхода к России.

ФБР провело обыск в доме бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.

Как пишет The Independent, у дома политика заметили несколько автомобилей правоохранительных органов и агентов ФБР, стоящих у дверей, которые входили и выходили из дома. Неясно, что именно пытались найти агенты ФБР, материалы дела на сайтах федеральных судов остаются засекреченными.

Издание напомнило, что Болтон занимал пост советника по национальной безопасности с 2018 по 2019 год, но с тех пор стал открыто критиковать Трампа, особенно в отношении его подхода к РФ.

Видео дня

Во время встречи Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным Болтон заявил, что американский президент передаст Аляску России.

Сегодня Болтон написал в Твиттере об интервью, которое он дал NPR о России. "Россия не изменила своей цели: втянуть Украину в новую Российскую империю", - написал он в Твиттере.

"Москва потребовала от Украины отдать оккупированные ею территории и оставшуюся часть Донецкой области, которую она не смогла захватить. Зеленский никогда этого не сделает. Тем временем встречи будут продолжаться, потому что Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира, но я не вижу никакого прогресса в этих переговорах", - констатировал политик в своих рассуждениях.

Трамп, со своей стороны, регулярно и громко критиковал Болтона, называя его "глупым".

"Этот рейд — лишь очередной пример того, как администрация Трампа усиливает преследования против врагов Трампа. На прошлой неделе он приказал Национальной гвардии патрулировать улицы столицы страны", - написало издание.

Издание добавило, что генеральный прокурор Нью-Йорк также столкнулась с расследованием после того, как проверяла факты мошенничества в отношении президента. А буквально вчера апелляционный суд отменил многомиллионный штраф, наложенный на Трампа по делу о подделке деловых документов.

Заявления Болтона о войне в Украине

14 августа Болтон заявлял, что переговоры на Аляске могут воплотить Корейский сценарий в Украине. Политик отметил, что Трамп может думать, что на встрече с Путиным они просто "обменяются мнениями", а не будут вести переговоры.

Болтон тогда допустил, что Путин может согласиться на прекращение огня в Украине, но вопрос в том - на каких условиях.

Вас также могут заинтересовать новости: