Министр намекнул, что именно Украина препятствует прогрессу на пути к мирному соглашению.

Российский диктатор Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако когда будет готова соответствующая повестка дня, а пока ее нет, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью NBC News.

"Путин готов встретиться с Зеленским, когда повестка дня саммита будет готова, но она вообще не готова", - сказал Лавров.

Издание напомнило, что после встречи президента США Дональда Трампа с Путиным на Аляске и дальнейших переговоров с Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне Белый дом работает над определением места и даты саммита двух лидеров. Но, отмечается, Россия дала понять, что не спешит с личной встречей Путина и Зеленского, что подтверждает одна из крупнейших ее воздушных атак, во время которой был поражен, в частности, и завод с американскими инвестициями.

Видео дня

Одна, как пишет NBC News, Лавров намекнул, что именно Украина препятствует прогрессу на пути к мирному соглашению. Он также сказал, что Россия согласилась продемонстрировать "гибкость" в ряде вопросов, которые поднял Трамп во время встречи с Путиным на Аляске.

"Когда президент Трамп поднял... эти вопросы на встрече в Вашингтоне, всем было очень понятно, что есть несколько принципов, которые, по мнению Вашингтона, должны быть приняты, включая нечленство Украины в НАТО, включая обсуждение территориальных вопросов. А Зеленский сказал "нет" всему", - продолжил Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что Зеленский "даже отказался отменять закон, запрещающий русский язык".

"Как мы можем встречаться с человеком, который выдает себя за лидера?" - сказал Лавров.

Вероятная встреча Зеленского и Путина: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, встреча Путина и Зеленского вряд ли возможна, ведь, несмотря на попытки администрации США ее организовать, далеко не факт, что Путин действительно пойдет на это. ABC News отмечало, что даже просто собрать двух президентов в одной комнате было бы важным достижением, но - учитывая сотни тысяч погибших и будущее обеих стран - это может не дать положительного результата. Кроме того, российские чиновники были крайне сдержанными в своих комментариях относительно предлагаемой двусторонней встречи Путина и Зеленского и трехсторонней встречи с участием Трампа.

Также Axios писало, что встреча Зеленского и Путина не состоится в ближайшие недели, потому что глава Кремля не проявлял никакого интереса к переговорам с украинским лидером в течение 3,5 лет полномасштабной войны, и не проявляет до сих пор.

Между тем некоторые СМИ называют уже страны, где могли бы встретиться Зеленский и Путин. В частности, для проведения переговоров рассматриваются Женева, Вена, Рим, Будапешт, Доха. Женеву (Швейцария) считают лучшим вариантом. Рим (или Ватикан) не нравятся россиянам, а Будапешт - украинцам.

Вас также могут заинтересовать новости: