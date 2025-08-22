Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность.

В Одессе из-за мощного ветра упало почти три десятка деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В частности, по состоянию на 16.30 в разных районах города под давлением порывистого ветра упало 29 деревьев, из которых 13 коммунальщики уже убрали.

В частности, в связи с падением дерева на трамвай в центре города, на улице Преображенской, было изменено движение трамваев, работающих на маршруте №10, который соединяет центр с юго-западным массивом. Вагоны курсировали от площади Тираспольской до железнодорожного вокзала через улицу Старопортофранковскую.

Также изменил маршрут трамвай №15 - маршрут временно пустили через улицу Старопортофранковскую.

"В связи с падением дерева по ул. Новосельского /Спиридоновская троллейбусы на маршруте №2 курсируют с задержкой, троллейбусный маршрут №7 курсирует до улицы Ришельевской", - рассказали в мэрии.

Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивания к берегу, а также их дрейфования вдоль побережья.

В мэрии со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждают, что ночью 23 августа в Одессе ожидаются порывы южного ветра, утром и днем северо-западного, 15-20 м/с. Ночью значительный дождь, гроза. В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещения и поездки, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин.

"Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями - в результате сильного порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей", - говорится в сообщении.

Как писал УНИАН, в Одессе 22 августа Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей объявил предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Предупреждали, что днем ожидаются порывы южного ветра 15-20 м/с. Из-за непогоды в городе объявлен І уровень опасности, желтый.

В целом 22 августа в Одесской области переменная облачность. Местами ожидается дождь, гроза. Ветер южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура до +27°...+32°.

