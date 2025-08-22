Россияне предполагают, что на базе X-37 могут создать "космический перехватчик".

Началась новая, уже восьмая, миссия загадочного орбитального самолета X-37B Космических сил США. Об этом сообщает портал Space.com.

Беспилотный X-37B запустили с помощью ракеты Falcon 9 от компании SpaceX. Местом запуска стал Космический центр Кеннеди во Флориде.

Первая ступень Falcon 9, как и планировалось, вернулась на Землю после запуска. Тем временем верхняя ступень ракеты вывела X-37B на низкую околоземную орбиту.

Космоплан будет выполнять различные задачи, часть которых засекречена. Неизвестно, когда и где именно X-37B будет развернут. Компания SpaceX завершила трансляцию запуска сразу после посадки ракеты.

Известно, что в составе полезной нагрузки X-37 есть технологии лазерной связи. Последняя повышает устойчивость космической архитектуры Соединенных Штатов. Другие компоненты связаны, в частности, с испытанием усовершенствованной космической навигации.

Boeing X-37: справка УНИАН

Сам космический самолет напоминает уменьшенную версию американских шаттлов, уже выведенных из эксплуатации. Он имеет длину почти 9 м. Свой первый полет аппарат выполнил в 2010 году.

Считается, что его создали для испытания будущих технологий. Он может быстро менять орбиты и маневрировать. Предполагается возможность доставлять в космос и возвращать небольшие грузы.

X-37B: другие новости

Напомним, недавно в сети была опубликована фотография, которую сделал X-37B: на ней можно увидеть Землю.

А в прошлом году сообщалось о "невиданных ранее маневрах", которые выполнял космический самолет во время возвращения на Землю.

Секретность вокруг X-37 породила различные спекулятивные теории относительно назначения орбитального самолета.

Например, некоторые российские специалисты считали, что США таким образом обкатывают технологии для будущего перехватчика, который будет уничтожать космические объекты кинетическим воздействием.