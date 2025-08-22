Чернослив помогает снизить уровень холестерина и уменьшить воспаление.

Чернослив часто хвалят за его способность избавлять от запоров, но этим его польза не ограничивается, особенно это касается здоровья людей в возрасте. Как пишет verywellhealth.com, новые исследования показывают ежедневное употребление чернослива может способствовать снижению уровня холестерина, а также снижению окислительного стресса и воспаления.

Исследование, опубликованное в 2021 году, показало, что ежедневное употребление 50–100 граммов чернослива (примерно от пяти до десяти штук) связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний. По словам сертифицированного диетолога и соавтора исследования Ширин Хушманд, снижение уровня холестерина и маркера воспаления, вероятно, связано с повышением уровня антиоксидантов.

Чернослив лучше свежих слив?

Исследований, посвящённых пользе свежих слив или сливового сока, пока не так много. Сушка слив горячим воздухом увеличивает срок их хранения и может улучшить некоторые из их питательных свойств, что делает чернослив более практичным выбором по сравнению со свежими фруктами.

"Возможно, вам придётся съесть больше слив, чтобы получить ту же пользу, но основной состав будет схожим", — рассказала изданию Verywell зарегистрированный диетолог Майя Вадивелу, доктор философии.

Может ли чернослив быть полезным и для молодых людей?

Хотя большинство доступных исследований чернослива проводились на женщинах в постменопаузе и мужчинах старше 55 лет, Вадивелу утверждает, что употребление чернослива также будет полезным для молодых людей.

На что обратить внимание

Чернослив содержит много клетчатки, поэтому, возможно, стоит начать добавлять его в свой рацион постепенно. Если вы не придерживаетесь диеты с высоким содержанием клетчатки, слишком большое количество клетчатки за один раз может привести к спазмам, вздутию живота или запорам.

Ранее кардиологи назвали продукт с высоким содержанием белка, который рекомендуют употреблять для поддержания здоровья сердца, особенно людям после 60 лет.

