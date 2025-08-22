На Подольском мосту в Киеве откроют движение по всем полосам в обоих направлениях, - Кличко

Дорожники завершили работы на крупнейшем инфраструктурном объекте Украины общей протяженностью - 10 км.

В субботу, 23 августа, на Подольском мостовом переходе в Киеве полностью откроют движение по всем полосам в обоих направлениях. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram.

По его словам, дорожники завершили работы на крупнейшем инфраструктурном объекте Украины общей протяженностью - 10 км.

"По 4 полосы (для автомобилей, общественного транспорта и велосипедистов) в каждом направлении на участке от Набережно-Крещатицкой до Русановских садов. А дальше - по 2 полосы. Также откроем проезд по обеим частям нового тоннеля", - отметил он.

Кличко проинформировал, что на мосту, в частности, обустроили велосипедные дорожки в обе стороны общей протяженностью более 11 км, предусмотрели полосы для общественного транспорта.

Кроме того, по словам мэра, на мосту устроили дополнительный светофор на пересечении трассы Подольского мостового перехода и ул. Центральная Садовая с изменением организации движения.

"Полностью обустроили транспортно-пересадочный узел для пассажиров скоростного трамвая и городской электрички. Сейчас на объекте завершают некоторые технические работы", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, проезд по Подольско-Воскресенскому мостовому переходу открыли 1 декабря 2024 года после длительного строительства - его начали строить еще в 1993 году. Сначала для транспорта были доступны четыре полосы - две в направлении левого берега и две в направлении правого берега. По мосту курсировали новые автобусные маршруты.

Пока мостовой переход стоял в качестве долгостроя, там неоднократно случались кражи. Воры снимали оборудование на металлолом.

