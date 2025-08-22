Россия продолжает перебрасывать свои войска на фронт, отметил Максим Жорин.

Оккупанты концентрируют значительное количество внимания на украинской логистике. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал Максим Жорин, подполковник, 3 армейский корпус.

"Они пытаются высушивать нашу логистику, не давать возможность обеспечивать позиции, делать эвакуацию. Абсолютно симметрично пытаются действовать с нами. Мы первые начали высушивать их логистику. Единственная разница, что в 3 армейском корпусе логистика во многом возложена на дроны. И то же обеспечение, подвоз, отвоз, эвакуация в основном происходит за счет дронов. И этим мы уменьшаем количество возможных ранений или потерь среди нашего личного состава. И не даем врагу нарушать нашу логистику, на которую он посягает", - сказал Жорин.

Военный добавил, что сейчас в зоне ответственности 3 армейского корпуса Силы обороны Украины пытаются забирать инициативу на себя на отдельных участках. По его словам, это стало возможно благодаря уничтожению значительного количества личного состава врага.

"И есть даже участки, где мы улучшаем свое тактическое положение", - добавил Жорин.

В то же время военный сказал, что российские оккупанты продолжают переброску личного состава на фронте: "Что говорит о том, что останавливаться в ближайшее время они не собираются. Особенно в сторону Покровского направления, там очень много сил враг перебрасывает. Хотя и с нашей стороны на сегодня туда стянуто достаточно ресурсов".

Накануне Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что Силы обороны зачистили от оккупантов шесть населенных пунктов на Покровском направлении. Также он отметил, что там были уничтожены сотни захватчиков.

Тем временем оперативно-стратегическая группировка "Днепр" сообщила, что украинские военные вернули контроль над селом Толстое в Донецкой области. Командование отмечает, что этого удалось достичь благодаря "смелости и профессионализму пехотных подразделений, пилотов БпАК и артиллерийских расчетов".

