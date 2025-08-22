'Украинская команда' ко Дню Независимости объявила масштабный сбор на сеткометы: Защити бойца от дронов

Волонтерский штаб "Украинская команда" накануне Дня Независимости открыл большой сбор на сеткометы. Это действенные средства защиты наших бойцов от российских дронов. Об этом сообщается на Facebook-странице "Украинской команды".

"Сегодня на фронте главная опасность – российские дроны. Многие из них летают на оптоволокне. Их не глушит РЭБ. Но украинские инженеры создали СЕТКОМЕТ, который даже от таких дронов спасает. "Украинская команда" запускает большой сбор ко Дню Независимости на СЕТКОМЕТЫ!" – сообщает "Украинская команда".

Волонтеры предлагают украинцам приобщаться к сбору, чтобы помочь бойцам на передовой.

Видео дня

"Сделай лучший подарок ко Дню Независимости – спаси жизнь защитнику! Наши воины защищают твою свободу. Защити их жизнь! Донать на СЕТКОМЕТ прямо сейчас", - призывают в "Украинской команде".

Присоединиться: