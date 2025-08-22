Сирийский фунт потерял более 99% своей стоимости с начала войны в 2011 году.

Сирия выпустит новые банкноты, удалив два нуля из своей валюты, чтобы попытаться восстановить доверие общественности к сильно девальвированному фунту. О печати новых банкнот уже договорились с Россией.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что этот шаг имеет целью укрепить сирийский фунт после того, как его покупательная способность упала до рекордно низкого уровня после 14-летнего конфликта, который завершился свержением президента Башара Асада в декабре 2024 года.

"Сирийский фунт потерял более 99% своей стоимости с начала войны в 2011 году, а обменный курс сейчас составляет около 10 000 фунтов за доллар США по сравнению с 50 до войны", - говорится в материале.

Резкое падение курса валют все больше усложнило ежедневные операции и денежные переводы - обычно семьи оплачивают еженедельные покупки продуктов с помощью черных полиэтиленовых пакетов, в которых содержится не менее полкилограмма банкнот номиналом 5000 фунтов, что сейчас является самым высоким номиналом.

Согласно документу, с которым ознакомилось агентство Reuters, центральный банк Сирии в середине августа сообщил частным банкам о намерении выпустить новую валюту, "удалив нули".

Двое банкиров и еще один сирийский источник, знакомый с этим вопросом, сообщили Reuters, что Сирия договорилась с российской государственной типографией денег "Гознак" об изготовлении новых банкнот.

Они заявили, что соглашение было окончательно заключено, когда высокопоставленная сирийская делегация посетила Москву в конце июля.

Отмечается, что выпуск новых банкнот предоставит правительству лучший контроль над наличными в обращении. Также это имеет символическое значение в контексте разрыва с более чем пятью десятилетиями правления семьи Асад, ведь лицо Башара изображено на банкноте номиналом 2000 фунтов, а его отца, Хафеза, - на банкноте в 1000 фунтов.

Следует отметить, что Кремль поддерживал кровавый режим Асада. Российские военные провели одну из самых смертоносных операций на территории страны, фактически уничтожив Алеппо.

Новые банкноты - другие новости

В начале года стало известно, что Европейский центральный банк планирует изменить дизайн банкнот евро - впервые с момента введения в наличное обращение 23 года назад. Как пишет Independent, изменение дизайна имеет целью сделать банкноты более привлекательными и узнаваемыми.

При этом дизайн банкноты номиналом 20 евро поссорил Польшу и Францию. Все дело в написании имени двукратного лауреата Нобелевской премии Марии Складовской-Кюри, чей образ должен украсить купюру.

