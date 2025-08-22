Мольфар рассказал, кто больше всего почувствует силу этого дня, и дал советы, что можно и что нельзя делать.

В субботу, 23 августа 2025 года, в 09:06 по киевскому времени произойдет явление, которое эзотерики называют "черной дырой времени" - новолуние в нулевом градусе Девы, начало 1-го лунного дня после самого опасного 29-го. Об этом в комментарии для УНИАН рассказал мольфар Макс Гордеев.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

"Уже 22 августа вечером начнутся первые признаки. Странная тяжесть в теле, беспричинная тревога, ощущение, что воздух стал более плотным. Животные начнут вести себя беспокойно, дети - капризничать без причины, а техника - давать сбои. Это не совпадение", - отметил он.

Новолуние 23 августа - в чем особенность

При этом он подробно объяснил, почему именно этот день изменит судьбу.

"Представьте, что вся жизнь - это компьютерная программа. 23 августа - это момент, когда система делает принудительную перезагрузку. 1-й лунный день - это абсолютный ноль, чистый лист, на котором будут записаны программы на следующий месяц. Все незавершенные процессы предыдущего цикла, скрытые страхи, подавленные желания - все это активируется в момент перехода. И то, как пройдет этот день, определит следующие 28 дней. А возможно, и следующие 28 лет", - предупредил мольфар.

Он добавил, что это не обычное новолуние - это первое из двух новолуний в знаке Девы за один лунный цикл. По его словам, явление настолько редкое, что последний раз такое случалось десятилетия назад:

"Энергетическая воронка 1-го лунного дня в Деве будет особенно мощной: она засасывает все мысли, слова, действия и материализует их с утроенной силой".

По словам Макса Гордеева, максимально ощутят силу этого 1-го лунного дня рожденные в 1-й лунный день, Девы, земные знаки (Телец, Козерог), а также те, кто планирует новые проекты.

Что благоприятно делать на новолуние - советы и ритуалы

Мольфар поделился советами и ритуалами, которые могут помочь пережить этот момент и день.

"До 09:06 - остатки 29-го лунного дня. До момента точного новолуния еще будут действовать энергии 29-го лунного дня - самого темного, самого опасного дня всего лунного цикла. В эзотерических кругах его называют "днем Гекаты" или "сатанинским днем", - подчеркнул Гордеев.

Он предупредил, что до 09:06 действуют следующие жесткие правила:

Запрещено:

Смотреть в зеркала дольше 3 секунд (остаточная энергия 29-го дня создает порталы утечки).

Принимать любые решения (они принадлежат старому циклу).

Отвечать на странные звонки и сообщения (это энергетические "хвосты" прошлого).

Стричь ногти и волосы (нельзя ничего отрезать в переходе между циклами).

Начинать уборку (29-й день заберет с собой все, чего коснетесь).

Стоит сделать:

Проснувшись, не вставая с кровати, трижды проговорить: "Я под защитой своего рода".

Зажечь свечу в каждой комнате для очищения от энергий 29-го дня.

Положить под порог щепотку соли - защита от остаточных влияний.

До 09:00 выпить стакан воды со щепоткой соли для внутреннего очищения.

Ровно в 09:06 начнется настоящий 1-й лунный день - время абсолютного потенциала, когда закладываются все программы на будущее. Но здесь есть ловушка: 1-й лунный день требует особых правил. Это день планирования, а не действия. День намерений, а не исполнения, отметил мольфар.

После 09:06 стоит сделать:

Ритуал первого вздоха. Встать лицом к окну. Сделать первый осознанный вдох 1-го лунного дня с мыслью: "Я начинаю новый цикл". Это активирует личную энергию на весь месяц. Написать 9 намерений. В 1-й лунный день намерение = реальность. Взять чистый белый лист. Написать ровно 9 намерений. Формулировка критическая: неправильно: "Хочу", "Буду стараться", "Возможно"; правильно: настоящее время, факт что уже происходит. Ритуал первой еды 1-го дня. Первая еда 1-го лунного дня программирует весь цикл. Обязательно включить: зелень (активация роста в новом цикле); мед или финик (сладость жизни на месяц); орехи с солью (заземление намерений).

Говоря об особенностях 1-го лунного дня в Деве, мольфар отметил, что он по себе мощный, но в знаке Девы его сила удваивается. Ведь Дева - знак порядка, чистоты, служения. Все, что будет запланировано в этот 1-й день, будет иметь особую силу материализации.

Также Макс Гордеев назвал три ловушки 1-го лунного дня:

Спешка . Любое активное действие до 2-го лунного дня обернется против вас. Планируйте, мечтайте, визуализируйте - но не действуйте!

. Любое активное действие до 2-го лунного дня обернется против вас. Планируйте, мечтайте, визуализируйте - но не действуйте! Негативные мысли . Каждая негативная мысль в 1-й лунный день - это программа на месяц. Одна фраза "у меня ничего не получится" - и так будет весь цикл.

. Каждая негативная мысль в 1-й лунный день - это программа на месяц. Одна фраза "у меня ничего не получится" - и так будет весь цикл. Старые связи . В 1-й день часто появляются люди из прошлого. Это проверка: готовы ли вы к новому, или тянет в старое. Отложите общение на 2-й день.

Кроме того, мольфар перечислил и обязательные практики 1-го лунного дня:

Практика чистого пространства (10:00-11:00) НЕ убирать физически! Пройти с горящей свечой по дому, представляя, как пространство наполняется светом нового цикла. В каждом углу остановиться и мысленно сказать: "Это пространство готово к новому".

Практика денежного намерения (12:00) 1-й лунный день в Деве - лучший для финансового планирования. Написать сумму, которую хотите заработать за месяц. Положить бумажку в кошелек вместе с лавровым листом. Не действие - только намерение!

Практика вечерней визуализации (после заката) Перед сном 1-го дня - сесть в тишине, закрыть глаза, увидеть себя в конце лунного цикла со всеми выполненными намерениями. Это окончательно "запечатает" программу.

"Нарушение законов 1-го лунного дня приводит к "эффекту кривого старта". Весь месяц пойдет не так: планы не реализуются, деньги будут обходить стороной, отношения будут портиться. Особенно опасно в 1-й день: ссориться, занимать деньги, начинать новые дела, - отметил мольфар. - В эзотерических кругах 1-й лунный день называют "днем творцов реальности". Все, что человек думает, чувствует, планирует в этот день - становится матрицей будущего. Именно поэтому опытные практики проводят 1-й день в изоляции, медитации, планировании".

Он добавил, что 1-й лунный день бывает раз в месяц, следовательно. упустить его - значит прожить следующие 28 дней по инерции, без собственной программы: "Используйте этот день правильно - и получите силу творить свою реальность".

