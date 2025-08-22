Аналитики констатируют, что организовать встречу Путина и Зеленского сложно, а дискуссии относительно гарантий безопасности сталкиваются с препятствиями.

За последнюю неделю цены на нефть выросли. Участники рынка не верят в скорое завершение войны в Украине, и вероятность введения новых санкций против России растет, что увеличивает премию на риск и подталкивает стоимость "черного золота" вверх, сообщает Reuters.

"Организовать саммит Путина и Зеленского оказывается сложно, тогда как дискуссии вокруг потенциальных гарантий безопасности сталкиваются с препятствиями... Чем менее вероятным выглядит прекращение огня, тем более вероятным является риск усиления санкций (США) против России", - отмечают аналитики ING.

В то же время, сдерживает цены на нефть от еще большего падения сокращение запасов нефти в США, что свидетельствует о высоком спросе на сырье. За прошедшую неделю запасы упали на 6 миллионов баррелей, сообщило Управление энергетической информации США. Аналитики ожидали снижения лишь на 1,8 млн баррелей.

Видео дня

Вместе с тем, сейчас нефтяные котировки завершают текущую торговую неделю падением. Фьючерсы на нефть марки WTI по состоянию на 13:00 по Киевскому времени снизились на 12 центов, до 63,40 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 17 центов, до 67,5 долларов за баррель.

Цены на нефть и завершение войны в Украине

Цены на нефть 20 августа выросли на фоне сокращения запасов нефти в США.

В этот же день американский лидер Дональд Трамп заявил об организации двусторонней встречи Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. В то же время, американские СМИ считают, что Путин не готов к встрече с Зеленским.

Журналисты считают, что российского диктатора не интересует встреча с президентом Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: