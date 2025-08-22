Телефон быстро разряжается и долго заряжается: попробуйте эту калибровку батареи

Если смартфон стал дольше заряжаться, быстрее разряжаться и не "держит" заряд даже сутки, возможно, пришло время откалибровать аккумулятор – тем более если вы ни разу этого не делали.
Калибровка батареи – это процесс "синхронизации" фактического уровня заряда аккумулятора с тем, что показывает смартфон. В результате такой процедуры происходит сброс параметров контроллера батареи и восстановление индикации уровня заряда.
По сути, калибровка "обучает" телефон заново правильно определять состояние батареи. Это, в свою очередь, положительно сказывается на автономности устройства и общем состоянии аккумулятора
Как откалибровать батарею на телефоне
- Полностью разрядите смартфон, пока он сам не выключится.
- Зарядите телефон до 100% и оставьте его подключенным к зарядке еще на 8-10 часов, все это время не пользуясь устройством.
- Выключите смартфон и подержите его на зарядке еще час.
- Отключите кабель, затем снова подключите на несколько минут.
- Снова выключите смартфон и оставьте его заряжаться еще час.
По завершении всех шагов устройство можно включать и пользоваться им как обычно. Аккумулятор будет откалиброван, а все статистические данные будут перезаписаны.
Также можно воспользоваться специальными приложениями для калибровки аккумулятора. Их работа основана на том, что утилита получает информацию о емкости батареи напрямую от контроллера питания и используя эти данные выполняет статистическую обработку и перерасчет параметров аккумулятора.
Одна из таких программ – это AccuBattery. Помимо калибровки, она также пригодится при других проблемах с батареей вашего Android-девайса. На iPhone эта опция есть по умолчанию. Она находится в разделе "Настройки" → "Аккумулятор" → "Состояние аккумулятора".
Считается, что такая процедура помогает восстановить точность отображения заряда и повысить эффективность работы аккумулятора. Но и злоупотреблять калибровкой нельзя – достаточно проводить ее 3-4 раза в год. Более частое выполнение ускоряет износ батареи.
В целом, хотя калибровка батареи не является обязательной процедурой, она может помочь оптимизировать работу батареи и увеличить ее срок службы. Если же смартфон продолжает быстро разряжаться, стоит искать и другие причины проблемы.
