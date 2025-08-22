Телефон быстро разряжается и долго заряжается: попробуйте эту калибровку батареи

Считается, что такая процедура помогает восстановить точность отображения заряда и повысить эффективность работы аккумулятора.

Если смартфон стал дольше заряжаться, быстрее разряжаться и не "держит" заряд даже сутки, возможно, пришло время откалибровать аккумулятор – тем более если вы ни разу этого не делали.

Калибровка батареи – это процесс "синхронизации" фактического уровня заряда аккумулятора с тем, что показывает смартфон. В результате такой процедуры происходит сброс параметров контроллера батареи и восстановление индикации уровня заряда.

По сути, калибровка "обучает" телефон заново правильно определять состояние батареи. Это, в свою очередь, положительно сказывается на автономности устройства и общем состоянии аккумулятора

Видео дня

Как откалибровать батарею на телефоне

Полностью разрядите смартфон, пока он сам не выключится. Зарядите телефон до 100% и оставьте его подключенным к зарядке еще на 8-10 часов, все это время не пользуясь устройством. Выключите смартфон и подержите его на зарядке еще час. Отключите кабель, затем снова подключите на несколько минут. Снова выключите смартфон и оставьте его заряжаться еще час.

По завершении всех шагов устройство можно включать и пользоваться им как обычно. Аккумулятор будет откалиброван, а все статистические данные будут перезаписаны.

Также можно воспользоваться специальными приложениями для калибровки аккумулятора. Их работа основана на том, что утилита получает информацию о емкости батареи напрямую от контроллера питания и используя эти данные выполняет статистическую обработку и перерасчет параметров аккумулятора.

Одна из таких программ – это AccuBattery. Помимо калибровки, она также пригодится при других проблемах с батареей вашего Android-девайса. На iPhone эта опция есть по умолчанию. Она находится в разделе "Настройки" → "Аккумулятор" → "Состояние аккумулятора".

Считается, что такая процедура помогает восстановить точность отображения заряда и повысить эффективность работы аккумулятора. Но и злоупотреблять калибровкой нельзя – достаточно проводить ее 3-4 раза в год. Более частое выполнение ускоряет износ батареи.

В целом, хотя калибровка батареи не является обязательной процедурой, она может помочь оптимизировать работу батареи и увеличить ее срок службы. Если же смартфон продолжает быстро разряжаться, стоит искать и другие причины проблемы.

Если вам интересны другие полезные лайфхаки, УНИАН рассказывал, как избавиться от навязчивой рекламы на iOS и Android. Она не только мешает просмотру контента, но и лишний раз нагружают устройство.

Также делились лайфхаком, как быстро очистить динамик смартфона. Иногда достаточно воспользоваться бесплатной программой для очистки звука. А займет этот процесс 5 минут от силы.

Вас также могут заинтересовать новости: