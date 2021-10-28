Пользователь обвинил банк во лжи.

"ПриватБанк" обвинили в сокрытии особенностей некоторых операций с картами.

Об этом идет речь в отзыве одного из клиентов финучреждения на сайте "Минфин".

"Очень неприятная ситуация, банк скрывает что у них существует лимит на пополнение карт. Вот такие письма я получаю, когда пытаюсь вывести деньги на карту (отклонен из-за достижения ежемесячного лимита на сумму платежей и/или количество транзакций, установленного банком поставщика). В банке же нагло врут что они тут не причём и ограничений у них не существует! Это вранье! Негласный лимит есть!", - написал клиент.

Он также призвал пользователей, которые часто пользуются картой, иметь в виду, что они не всегда будут иметь возможность пополнить ее.

В ответ представитель "Привата" отметил, что указанных клиентом сведений недостаточно для идентификации и проверки информации. Поэтому с ним пообещали связаться в личных сообщениях.

Жалобы на "ПриватБанк"

Ранее клиентка "ПриватБанка" из города Коростень Житомирской области пожаловалась, что финучреждение расторгнуло с ней договор без объяснения причины.

В другом случае клиент "ПриватБанка" остался недоволен банком после того, как был атакован коллекторами из-за "долга" в 69 гривень.

Еще один посетитель отделения "ПриватБанка" заявил о мошенничестве его сотрудницы.

Автор: Виолетта Орлова