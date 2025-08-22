Президент США в очередной раз рассказал об двухнедельном ожидании какого-либо прогресса.

Через две недели президент США Дональд Трамп будет знать позицию России и Украины, чтобы впоследствии определить, по какому пути двигаться дальше.

"Тогда я приму решение о том, что мы будем делать. Это будет очень важное решение. И это будет либо массивные санкции, либо массивные тарифы, либо и то, и другое. Либо - мы ничего не будем делать вовсе и скажем: "Это ваша война", - отметил он в Белом доме, на встрече с президентом FIFA Джанни Инфантино.

Трамп вновь заявил, что не позволил бы полномасштабной войне в Украине начаться, если бы он был главой государства. И отметил, что, если страны не сядут за стол переговоров, ему еще предстоит понять, "чья это вина".

"Я думаю, Путин сидел, наблюдая за глупыми людьми, управляющими нашей страной, и сказал: "Настало время вторжения". А потом Байден сделал заявление: "Ну, он может совершить небольшое вторжение". Когда он это сказал, все пошло по накатанной", - добавил американский президент.

Другие заявления Дональда Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам Трампа, Зеленский и Путин "по очевидным причинам" не ладят между собой, добавив, что не хотел бы присутствовать на встрече с ними. А также он сравнил их с уксусом и маслом.

Кроме того, мы рассказывали, что Трамп обвинил Байдена в том, что он не позволял Украине наносить удары по России. "Лживый и вопиюще некомпетентный Джо Байден не позволил Украине наносить удары, а только защищаться. Ну и каков результат?", - подчеркнул он.

