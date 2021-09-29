В банке пообещали разобраться в инциденте.

Очередной клиент "ПриватБанка" пожаловался на действия его сотрудников, заподозрив их в мошеннических действиях.

Об этом идет речь в отзыве клиента банка на сайте "Минфин".

По его словам, он обратился в отделение банка в Полтаве на улице Соборности с просьбой о перевыпуске "Универсальной карты" - ее срок действия подходил к концу.

"Финансовый менеджер или как они там называются, сказала что такие карты большая редкость в отделениях их трудно найти и скоро их вообще не будет. По этому предложила оформить карту "Голд" с ежемесячной оплатой за пользование в размере 20 гривен. Ну поскольку вариантов она мне не предоставила, пришлось соглашаться. Сегодня ради интереса пообщался в чате с оператором Приват24 и оказалось что обычные карты не в дефиците, короче развели меня, получается", - пишет он.

Клиент отмечает, что сталкивается с обманом в банке второй раз - ранее он якобы платил взнос за кредит, однако вскоре выяснилось, что платеж "пошел мимо кассы".

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На инцидент в комментариях отреагировал представитель банка, пообещав установить детали происшедшего.

"Нам очень жаль, что после посещения отделения у вас остался неприятный осадок. Мы хотим, чтобы все наши сотрудники были клиентоориентированными. Обязательно разберемся в данной ситуации, чтобы в дальнейшем ни вы, ни другой клиент не сталкивались с подобными ситуациями. По результатам проверки дополнительно вам сообщим", - говорится в ответе "ПриватБанка".

Как сообщал УНИАН, ранее клиентка "ПриватБанка" из города Коростень Житомирской области пожаловалась, что финучреждение расторгнуло с ней договор без объяснения причины.

Другой клиент банка рассказал, как был атакован коллекторами из-за "долга" в 69 гривень.

Автор: Юрий Годован