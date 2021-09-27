За год банк так и не сообщил клиенту о наличии долга.

Еще один клиент "ПриватБанка" пожаловался на его действия, после того, как был атакован коллекторами из-за "долга" в 69 гривень.

Детали инцидента рассказал журналист Андрей Лохматов, которого возмутила политика банка, на своей странице в Facebook.

Как пишет Лохматов, несколько недель назад он начал получать звонки с неизвестного номера - голос постоянно повторял о необходимости "немедленно оплатить долг". Недоумевая, журналист выяснил, что ему звонит "юридическая фирма", которая занимается взысканием долгов.

После попыток связаться по телефону и почте клиенту удалось пообщаться с сотрудницей фирмы, которая "в воспитательном тоне вахтёрши из общежития" сообщила ему о наличии долга банку в размере 69 гривень 9 копеек. Для его погашения она начала диктовать номер расчетного счета.

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"Я иду в ближайшее отделение Приватбанка. Но теперь кроме того, что это за долг такой, из-за которого меня терроризируют, у меня вопрос - какого черта мои персональные данные появились у невменяемой тетки, которая устраивает мне допросы. Оказывается, когда я закрыл свой ФОП год назад, но мой бизнес-счёт в ПриватБанке оставался все это время открытым и соответственно не активным, у меня на балансе не хватило денег для оплаты 100 грн за пользование счетом за последний месяц его активности и эти смешные 69 грн я остался должен банку", - пишет журналист. И добавляет, что за год банк ни разу не уведомил его о "долге" - не было ни писем, ни сообщений.

"Они вместо этого просто ради этих 69 грн отдали мой номер коллекторам, записав меня в список вместе со злостными неплательщиками по кредитам, предоставив мне, их постоянному клиенту, массу неудобств и раздражения", - отмечает он.

По словам Лохматова, в банке не смогли ответить, почему его персональные данные получили посторонние люди.

Реакции со стороны банка на пост журналиста в соцсети пока не последовало.

Ранее "ПриватБанк" обвинили в диком изменении процентов по кредитам: впоследствии появилась реакция банка.

Автор: Виолетта Орлова