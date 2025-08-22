Чаще всего растение погибает от чрезмерного полива, утверждают эксперты.

Стимулировать цветение орхидей очень сложно, особенно если вы не знаете, как ухаживать за ними. Растение может погибнуть от чрезмерного полива, неправильного расположения и излишнего количества удобрений, пишет Express.

Автор статьи Милли Бул на страницах издания поделилась своим опытом ухода за орхидеями. Она рассказала, что имела три вазона, из которых выжил только один.

"Моя первая орхидея погибла из-за чрезмерного полива и неправильного расположения в летние месяцы. Вторая орхидея погибла после того, как я случайно подкормила ее слишком большим количеством удобрений. Чрезмерная подпитка может показаться не проблемой, но на самом деле это может вызвать гниение корней, их ожоги и накопление соли, что может обезводить растение", - говорится в материале.

По ее словам, орхидею очень легко уничтожить, перелив воды: из-за чрезмерной влажности корни чернеют и, в конце концов, могут сгнить. Поэтому, говорит Бул, вместо того, чтобы переливать орхидею, она почти не поливает ее.

В подтверждение этого она привела мнение специалиста по садоводству Люка Ньюнса, который сказал, что такой подход к поливу орхидей "идеален".

"Я могу подтвердить, что ваш подход к поливу орхидей абсолютно правильный. Орхидеи процветают благодаря философии полива "меньше - это больше", поскольку чрезмерный полив - одна из самых распространенных ошибок", - цитирует автор эксперта.

Бул говорит, что поливает свою орхидею раз в две недели, когда погода прохладная, и раз в 10 дней, когда жарко. Один из лучших способов узнать, нужна ли растению вода, - это проверить корни и почву.

"Когда субстрат высохнет, а корни станут серебристыми, моей орхидее нужен хороший полив. Но если корни зеленые, а субстрат влажный, я оставляю его немного дольше", - пишет автор.

Чтобы не перелить воды, можно поливать вазон утром, чтобы днем, когда теплее, испарилась лишняя влага, и использовать при этом стоит теплую, а не холодную воду. Также рекомендуется обеспечить полное стекание воды.

"Чрезмерный полив - это самый быстрый способ "убить" орхидею перед весной и летом", - говорит садовод Марк Двелли.

Эксперт по садоводству также рекомендовал поливать орхидеи раз в неделю в теплые месяцы и каждые 10-14 дней, когда прохладнее.

Также вместо того, чтобы поливать орхидеи традиционным методом, модно использовать кубики льда.

"Несколько кубиков льда - это хороший способ полива, поскольку вода медленнее высвобождается. Всегда сливайте лишнюю воду из тарелочки, потому что орхидеи ненавидят "мокрые ноги", - пояснил эксперт.

Кроме того, стоит знать и о том, как правильно подпитывать вазоны. Если ваша орхидея на вид здоровая, но не цветет, возможно, дело как раз в подкормке.

Бил говорит, что обычно подкармливает свое растение сбалансированным удобрением для орхидей раз в две недели. Двелли также рекомендует подкармливать орхидею каждые две-три недели в течение вегетационного периода (с весны до конца лета).

"Перейдите на удобрение с более высоким содержанием фосфора, когда увидите новые цветоносы, поскольку это помогает развивать более крепкие бутоны, и разбавьте его вдвое большим количеством воды, чем рекомендовано на упаковке, чтобы избежать чрезмерной подкормки", - пояснил он.

Также проблема с цветением орхидеи может быть связана с местом расположения. Для того, чтобы выпускать цветы, этим растениям нужен яркий непрямой свет, поэтому их оптимально располагать на окне, выходящем на восток. Расположение растения под прямыми солнечными лучами может привести к ожогам листьев.

Также, по словам Ньюнеса, важно поддерживать постоянную температуру в помещении - в идеале от 18 до 24 градусов Цельсия.

Ранее УНИАН рассказывал огоршке, который категорически не подходит орхидее. По словам эксперта по уходу за комнатными растениями Люка Ньюнса, неправильно подобранная емкость может разрушить весь потенциал вашей орхидеи к цветению.

Эксперт советует всегда выбирать не обычный горшок, а прозрачный пластиковый с большим количеством дренажных отверстий, через которые воздух и свет будут достигать корней и одновременно выливаться лишняя вода.

