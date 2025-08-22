Хотите настроить свой мозг на успех? Попробуйте заменить одно слово в трёх распространённых предложениях.

Слова имеют значение — неважно, обращаетесь ли вы к другому человеку или разговариваете сами с собой. Замена одного слова на другое, особенно когда вы испытываете трудности или раздражение, помогает взглянуть на ситуацию по-новому и облегчает поиск правильного решения.

Этот инсайт принадлежит популярному автору книг о рабочем пространстве Дэниелу Пинку и подкрепляется исследованиями нейробиологов, пишет Inc. Есть минимум три слова, которые лучше не использовать.

Замените "Что я должен сделать?" на "Что я мог бы сделать?"

"Должен" сужает выбор. "Мог бы" его расширяет. "Мог бы" пробуждает чувство возможностей. "Должен" создает давление", - отметил Пинк.

Видео дня

И это верно. Вопрос "Что мы должны сделать?" предполагает, что есть только одно правильное решение. А это почти никогда не так.

Вопрос "Что мы могли бы сделать?" заставляет рассмотреть все варианты.

Замените "Я должен" на "Мне выпала возможность"

Нейробиолог Джош Дэвис советует то же самое, и это отличный прием. Когда мы осознаем, что большинство дел, которые мы "должны" сделать, на самом деле являются привилегией, это меняет отношение от негативного к благодарному.

Возможно, вы добивались завтрашней встречи с важным клиентом или инвестором полгода. И все равно можете сказать: "Я должен завтра презентовать продукт". Но куда лучше звучит: "Мне выпала возможность презентовать продукт".

Даже в случае с неприятными обязанностями вроде выноса мусора. Кажется, в этом мало радости. Но задумайтесь, как нам повезло жить в месте и времени, где достаточно вынести мешок к подъезду или к обочине — и его увезут.

Если вы чего-то не можете, добавьте "пока"

Слово "пока" в конце предложения полностью меняет посыл. Сравните: "Я не могу понять, как сделать бизнес прибыльным" и "Я пока не могу понять, как сделать бизнес прибыльным пока". Первое — признание поражения. Второе — признание того, что вы еще учитесь и собираетесь продолжать. В следующий раз, когда наткнетесь на "неразрешимую" задачу, добавьте "пока". Возможно, именно это даст нужный толчок, чтобы не бросить дело и найти решение.

Другие полезные новости

Ранее УНИАН сообщал про 1 решение, которое отличает успешных людей от тех, кто только мечтает. Есть один аспект, от которого и зависит это решение. Важно его "не прозевать".

Кроме того, мы рассказывали про 5 фраз, которые выставляют вас слабыми. Они подрывают уверенность в нас самих и мешают остальным воспринимать нас всерьез.

Вас также могут заинтересовать новости: