Даже после завершения сериала "И просто так" фанаты следят за любыми намеками на продолжение спора между главными звездами франшизы "Секс в большом городе".

Как обратил внимание Mirror, на этот раз шумиху наделал Крис Нот, сыгравший в сериале Мистера Бига/Супермена. Причиной послужил обычный лайк и комментарий к сообщению Ким Кэтролл в Instagram - актер стал единственным членом команды, который поздравил ее с днем рождения.

Журналисты отмечают, что ранее Нот твердо стоял на стороне Сары Джессики Паркер. В частности, в 2021 году он говорил Guardian, что очень близок с ней и осуждает любые негативные комментарии в ее адрес:

"Я знаю, что я очень близок с Сарой, и описания [Ким Кэтролл] о ней даже близко не соответствуют действительности. Мне она нравилась, я считал, что она была великолепна в сериале, но некоторые люди идут дальше по собственным причинам".

Конфликт между звездами сериала Секс в большом городе

Напряженность между Сара Джессикой и Ким Кэтролл началась еще во время съемок оригинального сериала. Согласно слухам, Ким, исполнявшая роль уверенного PR-менеджера Саманты Джонс, быстро стала "вором сцены", и это не всем нравилось.

Среди коллег образовались альянсы, и Кэтролл начала чувствовать себя изолированной на съемочной площадке. Конфликт обострился после трагической смерти брата Ким в 2018 году. Когда Сара Джессика выразила соболезнования семье, Ким жестко ответила, назвав это напоминанием о "жестокости тогда и сейчас".

В прошлом Ким дипломатично признавала напряженные отношения, а Сара Джессика рассказывала о трудностях на съемочной площадке. Несмотря на эти споры, Ким получила 1 миллион долларов за короткую камео-роль в спин-оффе "И просто так".

