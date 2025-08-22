Майк Помпео почти три года отвечал за внешнюю политику США и имел возможность лично заглянуть в глаза Путину.

Если мирные переговоры под председательством президента США закончатся фактической победой России, это станет гарантией начала новой войны, а не долговременного мира. Об этом в авторской статье для Financial Times пишет влиятельный представитель Республиканской партии США Майк Помпео, который занимал должность государственного секретаря (глава МИД) во времена первой президентской каденции Дональда Трампа.

"Как человек, который в должности государственного секретаря сидел напротив Путина, я знаю, что он реагирует только на силу. Трамп понимает эту реальность. Его успех в обеспечении обязательства союзников по НАТО по 5-процентным расходам на оборону доказывает, что его подход дает результаты там, где дипломатические тонкости терпят неудачу", - пишет Помпео.

Он отмечает, что мирное соглашение между Украиной и РФ должно строиться на этом принципе, чтобы в итоге гарантировать суверенитет Киева и сдержать Москву от будущих актов агрессии.

Помпео приводит достаточно очевидные аргументы, почему украинское правительство не может согласиться просто так отдать россиянам Донецкую и Луганскую область. Главная опасность, по его мнению, заключается в том, что это создаст впечатление полной победы России.

"Вознаграждение агрессии Путина территориальными достижениями станет сигналом для каждого диктатора во всем мире, что насилие окупается", - пишет бывший госсекретарь США.

Помпео признает, что Украине все же придется пойти на "сложные компромиссы", поскольку "война зашла в тупик". Но в любом случае Украину нельзя заставлять признавать российский суверенитет над оккупированными территориями, убежден он.

Он также предостерегает Америку от юридического признания российских завоеваний. По мнению Помпео, это все равно, что отправить Китаю приглашение захватить Тайвань.

Комментируя идею послевоенных гарантий Украине, бывший подчиненный Трампа считает, что Путин должен быть убежден, что любая будущая агрессия вызовет мощный ответ.

"Если Америка будет председательствовать на переговорах, которые приведут к победе Путина, мы не закончим эту войну - мы гарантируем следующую", - резюмирует Помпео.

Как писал УНИАН, несмотря на публичную риторику недовольства Путиным и неоднократные угрозы санкциями против России, на самом деле Дональд Трамп до сих пор не хочет никоим образом давить на Москву. Он убежден, что достигнет мира быстрее, если будет давить на Украину.

Между тем в России продолжают искать оправдания для того, чтобы не начинать предметные переговоры о мире в Украине. В частности глава МИД Сергей Лавров заявил, что встреча Зеленского с Путиным не состоится, пока не будет подготовлена повестка дня для нее. Ни в чем подобном для встречи с Трампом Путин не нуждался.

