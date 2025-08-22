Ведущие телемарафона 'Единые Новости' снялись в трогательном ролике ко Дню независимости

Ведущие национального телемарафона "Единые Новости" снялись в щемящем ролике ко Дню Независимости, в котором декламировали стихотворение, посвященное главному Дню Украины.

"Мы рыдаем вместе, радуемся вместе и мечтаем. И поэтому каждый день в Украине - День нашего Единства", - говорится в ролике.

К съемкам присоединились: Святослав Гринчук ("ТСН 1+1"), Наталья Островская ("ТСН 1+1"), Виктория Малосвитная (телеканал "Мы - Украина"), Александр Васильченко (телеканал "Интер"), Вячеслав Цимбалюк ("Факты ICTV"), Анна Гомонай (телеканал "Рада"), Богдан Машай (телеканал "Мы - Украина"), Анна Каменева (телеканал "Интер"), Анастасия Мазур ("Факты ICTV"), Ольга Бутко (телеканал "Рада").

Видео дня

Напомним, по случаю Дня Флага и Дня Независимости редакции телемарафона "Единые Новости" подготовили спецэфиры. 23 и 24 августа зрителей ожидают выездные студии, эксклюзивные интервью, спецрепортажи, истории украинцев: военных, железнодорожников, медиков - всех, кто уже 11 лет защищает Украину от врага.

