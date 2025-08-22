По его мнению, она могла делать это назло бывшему мужу.

Телеведущая и актриса Снежана Егорова, которая отметилась провокационными заявлениями об Украине, могла устраивать "театральную постановку".

Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал вокалист хип-хоп группы "ТНМК" Олег Михайлюта (Фагот), который ранее дружил с ней. Он рассказал, что много общался с Егоровой, когда она еще была замужем за режиссером Семеном Горовым. По словам певца, тогда ведущая казалась ему вполне здравомыслящей.

Фагот отметил, что изменения в поведении Егоровой появились после брака с телеведущим Антином Мухарским:

"Ее второй муж, Антин Мухарский, с которым тоже развелась, жестко ушел в национализм. А Снежана в своем стиле просто "в лоб" Антину делает прямо противоположное. И чем кринжовее это выглядит, тем, наверное, ей кажется, эффективнее. Искренна ли она в этих заявлениях? Зная ее, можно сказать так: хорошие актеры иногда настолько искусно заигрываются, что трудно понять, где правда, а где игра. Мое впечатление: это театральная постановка".

Что Снежана Егорова говорила об Украине

Егорова родилась в Новой Каховке, построила карьеру на украинском телевидении, вела различные программы и активно работала в медиа до 2021 года. После этого переехала вместе с детьми в Турцию, где заявила о получении статуса политического беженца.

Егорова неоднократно публично высказывалась против независимости Украины, в 2020 году даже опубликовала "некролог", в котором назвала независимость "смертельной болезнью", уничтожившей страну.

Она оскорбляла украинских воинов, унижала защитников украинского языка, распространяла тезисы российской пропаганды, а также высказалась в поддержку кремлевского правителя Путина.

Ее собственная дочь Стася Ровинская публично осудила позицию матери и призвала блокировать ее YouTube-канал. После критики и общественного осуждения Егорова однажды попыталась извиниться.

