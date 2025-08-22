Переговорный процесс сейчас идет очень трудно, поэтому Трамп может возобновить давление именно на Украину.

Несмотря на публичные заявления о якобы недовольстве российским диктатором, Дональд Трамп до сих пор не хочет никоим образом давить на Москву и надеется добиться мирного соглашения, надавив на Киев. Об этом пишет Politico со ссылкой на анонимные источники.

По их словам, Трамп считает ситуацию с переговорами в целом положительной, ведь переговорный процесс продолжается. Но на самом деле все превратилось в "изнурительную волокиту", говорят источники.

Собеседники Politico говорят, что Трамп до сих пор не имеет никакого желания давить на президента России Владимира Путина ради достижения мира. Президент США убежден, что он имеет больше рычагов влияния на Украину и европейских союзников.

"Он давно считает, что Россия имеет преимущество в самой войне и ее нужно уговорить на мирные переговоры. Украина, с другой стороны, в значительной степени зависит от США в поставках оружия и разведки. Поэтому существует больше точек давления, чтобы заставить их согласиться на сделку", - сказал изданию бывший работник администрации США.

Одним из камней преткновения в частности является вопрос послевоенных гарантий Украине. Россия уже дала понять, что накладывает вето на отправку европейских армий в Украину.

"Есть некоторые причины для оптимизма [относительно мирных переговоров]. Но также существует беспокойство, что он (Трамп) до сих пор не осознает, насколько это сложно, и что, если все не получится так быстро, как он хочет, ему просто станет скучно, и он потеряет интерес", - сказал неназванный высокопоставленный чиновник из европейской страны.

Дипломатия Трампа: последние новости

Как писал УНИАН, политика Трампа полна постоянных противоречий и взаимоисключающих заявлений. Один из ярких примеров - его сегодняшнее заявление относительно личных отношений Зеленского и Путина. Трамп сравнил их с маслом и уксусом и заявил, что "они не очень-то ладят, по очевидным причинам".

Однако не далее, как три дня назад, Трамп говорил прямо противоположное:

"Думаю, что Путин и Зеленский ладят между собой немного лучше, чем я думал. Думаю, у них все хорошо. Я бы не сказал, что они когда-нибудь станут лучшими друзьями, но у них все хорошо", - говорил он.

