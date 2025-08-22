Правительство хочет ужесточить наказание за незаконное пересечение границы: в ГПСУ объяснили детали

Если украинский парламент утвердит документ, нарушители "заплатят" за уничтоженные заборы и видеокамеры.

В законопроекте об усилении ответственности за незаконное пересечение госграницы, который правительство Украины подало на рассмотрение Верховной Рады, предусмотрена процедура, ускоряющая наказание за нарушение и повреждение инженерно-технических сооружений. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, попытки незаконного пересечения границы не прекращаются, постоянно задерживаются нарушители, разоблачаются соответствующие преступные схемы. Демченко отметил, что указанный законопроект, который разрабатывался вместе с ГПСУ, усиливает ответственность не только организованных преступных групп, но и тех граждан, которые пользуются их "услугами", или самостоятельно пытаются незаконно пересечь границу. Спикер пояснил, что усиление уголовной ответственности предусматривает ст. 332 УК Украины в отношении лиц, которые пытаются в условиях военного положения "обойти" пункты пропуска ГПСУ, используя поддельные документы, или уничтожая пограничную инфраструктуру.

"Довольно часто нарушители пытаются повредить систему видеонаблюдения, инженерно-технические, технические средства, которые используют пограничники... Например, забор, который размещен непосредственно на линии границы", - сказал Демченко.

Видео дня

По его информации, в законопроекте также добавляется новая норма о нарушении сроков пребывания за пределами Украины - предлагается возложить за это ответственность на военнообязанных, которые выезжают за границу.

"Отдельно отмечу, что изменения также предусмотрены в Кодексе об административных правонарушениях за попытку или незаконное пересечение государственной границы Украины. Собственно теперь административные протоколы смогут рассматривать органы ГПСУ, то есть пограничные отряды, а не суды, как это есть по состоянию на сейчас. Это облегчит процесс привлечения к ответственности лиц, которые пытаются незаконно пересечь границу", - добавил Демченко.

Криминализация попыток незаконного пересечения границы

Напомним, Кабмин Украины подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект 13673 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины, Уголовно-процессуальный кодекс Украины и другие законы Украины относительно ответственности за правонарушения, связанные с пересечением государственной границы Украины".

Проект предусматривает изменения в ряде статей уголовного и административного кодексов. В частности, установить уголовную ответственность за незаконное пересечение государственной границы в условиях действия военного или чрезвычайного положения вне пунктов пропуска через государственную границу (часть четвертая статьи 3322 УК Украины). А также - за препятствование обустройству пограничной инфраструктуры, ее повреждение или уничтожение (статья 3323 УК Украины) и нарушение призывником, военнообязанным или резервистом установленного срока пребывания за пределами Украины (ст. 3371 УК Украины).

Вас также могут заинтересовать новости: