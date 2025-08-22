Рютте отмечает, что гарантии безопасности должны быть такого уровня, чтобы Путин никогда даже не подумал нападать на Украину снова.

Президент Украины Владимир Зеленский не знает, кто угрожает России, когда она поднимает вопрос о гарантиях безопасности. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Он прокомментировал заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что гарантии безопасности должны включать и Россию. Зеленский отметил, что гарантии безопасности Украине нужны для того, чтобы исключить нападение России в будущем.

"Чтобы мы с вами, наши дети и внуки четко знали, что Россия на нас не нападет. Это гарантии безопасности против агрессора ради украинской безопасности, нашего суверенитета, нашей территориальной целостности. Потому что агрессор - Россия. Когда Россия поднимает вопрос о гарантиях безопасности, я, честно говоря, пока не знаю, кто им угрожает. Она на нас напала... И я не совсем понимаю, какие гарантии нужны агрессору. Гарантии чего?", - сказал Зеленский.

Он выразил мнение, что партнеры в Европе хотят, чтобы война не повторялась, а "единственный триггер этому - это Россия".

Кроме того, Зеленский высказал мнение, что Россия не хочет заканчивать войну, а хочет выдвигать ультиматумы, благодаря которым отсрочить окончание войны.

Также, отметил он, Россия делает все, чтобы президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не накладывал на них санкции, и чтобы США не давили на нее.

В то же время, подчеркнул Зеленский, то, что Трамп сказал, что США присоединяются к гарантиям безопасности, - это "успех для Европы".

"Гарантии безопасности - да, они нужны Украине. Но без Америки Европа нам не даст все те возможности, которые она способна дать... Единство Америки и Европы очень важно. И это важный сигнал, который был во время нашей встречи", - сказал глава государства.

В то же время, Рютте, отвечая на вопрос о действенности гарантий безопасности, отметил, что на "первом слое" должно быть заключено какое-то мирное соглашение или достигнуто прекращение огня, или сочетание первого и второго. По его словам, Вооруженные силы Украины должны быть максимально усиленными и могли выдержать "любые трудности".

"А второй "слой" - это то, что предоставят Соединенные Штаты и Европа. Над этим мы, собственно, работаем", - сказал он.

Он подчеркнул, что Будапештский меморандум и Минские договоренности "не привели к настоящим гарантиям", поэтому новые гарантии "не должны быть такими".

"Мы работаем вместе: Украина, Европа и Соединенные Штаты, чтобы такие были гарантии, такого уровня, чтобы Владимир Владимирович Путин, сидя в Москве, никогда даже не подумал нападать на Украину снова", - подчеркнул Рютте.

Что известно о гарантиях безопасности

Как сообщалось, издание Bloomberg отметило, что усилия США по установлению гарантий безопасности для Украины фактически сразу столкнулись с трудностями.

Отмечается, что американские, украинские и европейские чиновники начали обсуждать предложения по гарантиям безопасности для Украины после окончания войны, поскольку представители Белого дома заявили, что президент России Владимир Путин готов предоставить Киеву гарантии безопасности "по типу статьи 5". То есть, он имел в виду обязательства НАТО по коллективной обороне.

В то же время российский диктатор не подтвердил публично, что взял на себя такое обязательство во время пребывания на Аляске на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Отмечается, что Лавров заявил, что Россия должна иметь право голоса в вопросах безопасности Украины, к которым может быть привлечен и Китай.

