Глава Белого дома поделился, что собирается подписать фотографию для кремлевского диктатора.

Президент США Дональд Трамп показал на камеру фотографию, на которой он позирует совместно с российским диктатором Владимиром Путиным. Видео опубликовано в Telegram-канале Clash Report.

Глава Белого дома заявил, что президент России хочет посетить Чемпионат Мира по футболу, который состоится в 2026 году.

Демонстрируя фото, на котором Трамп и Путин стоят на Аляске возле самолета, президент США заявил, что человек на фото, то есть, кремлевский диктатор, уважает не только его, но и США.

Также Трамп добавил, что собирается подписать для Путина их совместное фото и хотел, чтобы журналисты увидели эту фотографию.

Еще президент США считает, что кремлевский диктатор может приехать на ЧМ-2026 в США или нет, это будет зависеть от того, что произойдет в ближайшее время. Он намекнул, что многое должно произойти в ближайшие несколько недель.

При этом, Трамп демонстрируя фото с Путиным отметил, что, по его мнению, кремлевский диктатор на нем "милый".

На вопрос журналистов, что Трамп думает о недавней атаке России по американскому заводу в городе Мукачево на Закарпатье, президент США заявил, что не рад этому.

"Я не рад всему, что связано с этой войной", - сказал глава Белого дома.

Он напомнил, что уже закончил семь войн, а если учитывать довоенный период, то и все 10 войн. По словам Трампа, он думал, что по уровню сложности война в Украине будет где-то посередине, но теперь он ничему не рад в этой войне.

Президент США поделился, что в ближайшие две недели мы все узнаем, в какую сторону все произойдет. Трамп также заявил, что хотел присутствовать на предстоящей возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, но многие считают, что она не принесет никакого результата.

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин как "масло и уксус". Он пояснил, что по очевидным причинам, они не очень ладят. Поэтому, Трамп хочет посмотреть, придется ли ему присутствовать на их встрече. Как заявил глава Белого дома, он бы этого не хотел.

Также мы писали, что анонимные источники Politico рассказали, что президент США Дональд Трамп не хочет оказывать давление на Москву и надеется, что мирное соглашение можно достичь, надавив на Киев. В общем, Трамп считает ситуацию с переговорами положительной, ведь переговорный процесс продолжается.

