Не все подписчики оценили его сюрприз.

Украинская блогерша, участница проекта "Супермама" Стася Макеева шокировала подписчиков подарком, который ей сделал муж.

Девушка опубликовала в Instagram снимки с романтического свидания, на котором ее партнер презентует татуировку на руке в виде портрета жены. Уже вскоре Макеева пожаловалась на волну критики со стороны подписчиков:

"Мне безумно нравится это тату - что бы там ни говорили и как бы ни хейтили моего мужа сейчас! Что он странный, "а если разведется", подкаблучник... Считайте его кем угодно, но я с ним счастлива, он делает меня счастливой. Разве это не самое главное?"

Блогерша отметила, что от развода никто не застрахован, однако их пара выбирает жить моментом, ведь жизнь коротка и неизвестно, когда она закончится.

"Если он и расстанется со мной, то, думаю, что-то придумает. Так что за это не волнуйтесь! Я считаю, что тату очень красивое и качественно сделанное - даже несмотря на то, что я там сразу после родов и на 15 килограммов тяжелее. Желаю каждой девушке так любить и быть любимой, чтобы сиять", - добавила она.

Напомним, в прошлом году блогерша устроила громкое гендер-пати, празднование которого обошлось семье в 80 тысяч долларов. Девушка говорила, что заказала за 35 тысяч долларов выступление Верки Сердючки.

