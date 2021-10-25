Стало известно, когда "Ощадбанк" могут приватизировать. Оказалось, государственный банк и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали Мандатное письмо относительно условий предоставления субординированного кредита с возможностью конвертации в акции банка на сумму до 100 млн евро.
Как сообщили на официальном сайте Министерства финансов Украины, подписанный документ отвечает стратегии развития "Ощадбанка" на 2021-2024 годы и правительственным принципам реформирования банковского сектора по снижению доли государства в банковском секторе с 60% до 25% к 2025 году.
"22 октября "Ощадбанк" и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали Мандатное письмо, согласованный Министерством финансов Украины относительно условий будущего сотрудничества и предоставления ЕБРР долгосрочного финансирования в форме субординированного кредита с возможностью конвертации в акции "Ощадбанка" на сумму до 100 млн евро", - говорится в сообщении.
Так, уже к 2025 году "Ощадбанк" могут приватизировать.
Европейский банк реконструкции и развития - справка УНИАН
ЕБРР - международный финансово-кредитный институт, созданный в 1991 году для оказания помощи странам Центральной и Восточной Европы, а также Центральной Азии в проведении рыночных реформ, активного интегрирования экономик этих стран в международные хозяйственные связи.
Читайте такжеЕврокомиссия выделила Украине второй транш в 600 миллионов евроЕвропейский банк является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. С начала своей деятельности в нашей стране в 1993 году банк в совокупности выделил более 14,6 млрд евро на более 480 проектов.
"Государственный ощадный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежит государству.
Ранее УНИАН уже сообщал, что Верховный суд поставил точку в споре "Ощадбанка" с российским "Сбербанком". Так, дочернему банку РФ запретили использовать в Украине свое название.
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