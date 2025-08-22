Площадь лесных пожаров превысила площадь Кипра.

Европейский союз переживает худший за всю историю наблюдений сезон лесных пожаров - в четверг их площадь превысила 1 миллион гектаров.

Согласно данным Европейской системы информации о лесных пожарах (EFFIS), проанализированным изданием Politico, с января пожары уничтожили 1 миллион 16 тысяч гектаров леса — площадь, превышающую площадь Кипра, или примерно треть площади Бельгии.

"Это первый случай, когда ЕС преодолел отметку в 1 миллион гектаров с тех пор, как EFFIS начала вести учёт в 2006 году. В предыдущий худший сезон лесных пожаров, в 2017 году, площадь лесных пожаров составила чуть менее 988 000 гектаров", - отмечает издание.

Видео дня

При этом почти две трети территории выгорели за период с 5 августа, до этой даты EFFIS зафиксировала всего 380 000 гектаров пожаров. Подавляющее большинство пожаров произошло на Пиренейском полуострове.

На Испанию приходится более 400 000 гектаров выгоревших лесов, в то время как в гораздо меньшей Португалии пожары уничтожили более 270 000 гектаров, или 3% всей территории страны. В Испании, где данные о лесных пожарах ведутся с 1960-х годов, этот год, согласно правительственным данным, стал самым сильным с 1994 года.

В последние недели обе страны страдали от изнуряющей жары. Изменение климата увеличивает риск лесных пожаров, приводя к более частым и интенсивным волнам тепла и засухам.

Однако учёные утверждают, что основной причиной катастрофических пожаров в Испании и Португалии является обилие легковоспламеняющейся растительности на заброшенных землях и неспособность властей принять превентивные меры.

Опасность лесных пожаров

Как пишал The Guardian, дым, выделяемый во время лесных пожаров, намного опаснее, чем считалось ранее. Более того, количество смертей от кратковременного воздействия мелких частиц занижено на 93%.

Издание сообщило, что исследователи выяснили, что в период с 2004 по 2022 год в Европе ежегодно в среднем умирало 535 человек из-за вдыхания мелких токсичных частиц, известных как Particulate Matter 2.5 (PM2,5), которые выделяются во время лесных пожаров.

Исследование также показало, что загрязненный воздух в результате лесных пожаров проникает в дома более 1 миллиарда человек в год. Более того, в дни лесных пожаров воздух может быть втрое более загрязненным, чем в обычные дни даже при условии, что окна и двери в доме закрыты.

Вас также могут заинтересовать новости: