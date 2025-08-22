В Шевченковском районном суде города Львова 22 августа продолжили рассмотрение дела Вячеслава Зинченко, которого обвиняют в убийстве языковеда Ирины Фарион. Как сообщает Суспільне, в суде заслушали запись разговора обвиняемого и его сокамерника, где Зинченко признал, что убил Фарион из-за личной неприязни.
В частности, прокурор Дмитрий Петлеваный сообщил, что в течение заседания будут исследовать протокол негласных следственных розыскных действий. Он зачитал из протокола текст разговора - обвиняемого и сокамерника.
Сокамерник обращался к Зинченко:
"Малый, ты скажи, ты что-то получил из этого?"
"Нет".
"Да, а зачем ты подписывался на это все, если даже не получил денег? Ну сделали работу, убили человека, я понял, ну кассу дали или вы там на почве патриотизма это сделали?"
"На почве личной неприязни".
"На почве личной неприязни?"
"Ну да".
"Ну какая может быть личная неприязнь? Ты имеешь в виду неприязнь, что она так выступала, что такая точка зрения у нее была или как? Что ты понимаешь как личную неприязнь?"
"Конкретно к ней плохо относился".
"А почему? Что она тебе плохого сделала?"
"Она высказывалась плохо".
"Высказывалась плохо о ком, что?"
"В мой адрес".
"В твой адрес?"
"Не конкретно в мой".
"А в чей?"
"Русскоязычных".
В то же время сам Зинченко во время суда заявил, что это доказательство нельзя принимать во внимание и оно недопустимо.
"Поскольку унижали мою честь и достоинство, побуждали признать свою вину, а после того, как я говорил что-то, чтобы от меня отцепились, давление уменьшалось. То, что там сказано, не является правдой, я говорил, чтобы от меня отцепились и не давили", - сказал обвиняемый.
Адвокат, со своей стороны, отметил, что Зинченко должен был быть в камере один, и попросил установить личности тех, кто говорил с его клиентом.
Убийство Ирины Фарион
Как сообщал УНИАН, 19 июля 2024 года во Львове произошла стрельба, жертвой которой стала Ирина Фарион. Это произошло неподалеку от ее дома. Нападавший скрылся с места происшествия. В результате ранения в голову языковед в тот же день умерла в больнице.
25 июля правоохранители заявили, что задержали в Днепре 18-летнего Вячеслава Зинченко, который может быть причастен к преступлению. Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УКУ) и взяли под стражу.
В телефоне обвиняемого обнаружили сообщения, историю звонков, поисков, файлы и другие документы, которые проанализировали следователи. Прокурор Дмитрий Петлеваный сообщил, что всего было обнаружено 7622 фотографии. Некоторые из них отражены в протоколе как скриншоты карт города Львова, в частности с расположением НУ "Львовская политехника", сквера Юра, проспекта Черновола, части улицы Замарстыновской.