На суде же подозреваемый отказался от своих слов, ссылаясь на давление.

В Шевченковском районном суде города Львова 22 августа продолжили рассмотрение дела Вячеслава Зинченко, которого обвиняют в убийстве языковеда Ирины Фарион. Как сообщает Суспільне, в суде заслушали запись разговора обвиняемого и его сокамерника, где Зинченко признал, что убил Фарион из-за личной неприязни.

В частности, прокурор Дмитрий Петлеваный сообщил, что в течение заседания будут исследовать протокол негласных следственных розыскных действий. Он зачитал из протокола текст разговора - обвиняемого и сокамерника.

Сокамерник обращался к Зинченко:

"Малый, ты скажи, ты что-то получил из этого?"

"Нет".

"Да, а зачем ты подписывался на это все, если даже не получил денег? Ну сделали работу, убили человека, я понял, ну кассу дали или вы там на почве патриотизма это сделали?"

"На почве личной неприязни".

"На почве личной неприязни?"

"Ну да".

"Ну какая может быть личная неприязнь? Ты имеешь в виду неприязнь, что она так выступала, что такая точка зрения у нее была или как? Что ты понимаешь как личную неприязнь?"

"Конкретно к ней плохо относился".

"А почему? Что она тебе плохого сделала?"

"Она высказывалась плохо".

"Высказывалась плохо о ком, что?"

"В мой адрес".

"В твой адрес?"

"Не конкретно в мой".

"А в чей?"

"Русскоязычных".

В то же время сам Зинченко во время суда заявил, что это доказательство нельзя принимать во внимание и оно недопустимо.

"Поскольку унижали мою честь и достоинство, побуждали признать свою вину, а после того, как я говорил что-то, чтобы от меня отцепились, давление уменьшалось. То, что там сказано, не является правдой, я говорил, чтобы от меня отцепились и не давили", - сказал обвиняемый.

Адвокат, со своей стороны, отметил, что Зинченко должен был быть в камере один, и попросил установить личности тех, кто говорил с его клиентом.

Убийство Ирины Фарион

Как сообщал УНИАН, 19 июля 2024 года во Львове произошла стрельба, жертвой которой стала Ирина Фарион. Это произошло неподалеку от ее дома. Нападавший скрылся с места происшествия. В результате ранения в голову языковед в тот же день умерла в больнице.

25 июля правоохранители заявили, что задержали в Днепре 18-летнего Вячеслава Зинченко, который может быть причастен к преступлению. Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УКУ) и взяли под стражу.

В телефоне обвиняемого обнаружили сообщения, историю звонков, поисков, файлы и другие документы, которые проанализировали следователи. Прокурор Дмитрий Петлеваный сообщил, что всего было обнаружено 7622 фотографии. Некоторые из них отражены в протоколе как скриншоты карт города Львова, в частности с расположением НУ "Львовская политехника", сквера Юра, проспекта Черновола, части улицы Замарстыновской.

